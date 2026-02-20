André Ventura, presidente do Chega
André Ventura, presidente do ChegaREINALDO RODRIGUES
Política

Ventura tenta minimizar saída de sete vereadores em quatro meses

Eleição de 137 membros de Executivos Municipais nas autárquicas deixou partido só atrás do PSD e PS, mas a passagem de vereadores a independentes reforça ideia de que se pode repetir uma debandada.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Chega
André Ventura
Autarquias
vereadores
