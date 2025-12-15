Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Os sindicatos esperam que o Governo não minimize o impacto da greve geral.
Política

UGT reúne-se com Governo para tentar chegar a uma “aproximação”

Central sindical e ministra reunem-se esta terça-feira. Ao DN, José Abraão, diz-se convicto de que "será mais uma conversa que outra coisa". Mas "será positivo" se houver caminho para acordo.
Rui Miguel Godinho
Publicado a
Atualizado a
Trabalho
Política
Sindicatos
UGT
lei laboral
Alteração da lei laboral
Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
