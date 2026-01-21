Siga em direto debate quinzenal. Montenegro recusa desafio do Chega de definir apoio nas Presidenciais

Luís Montenegro dirigiu-se, preferencialmente, aos jovens na sequência do elogio de Hugo Soares, companheiro de partido. "É lógico que os jovens procurem oportunidades noutras paragens e faz-nos ficar mais desguarnecidos do capital humano e isso gera reações em cadeia. Queremos ter menos impostos no trabalho e empresas mais disponíveis para pagar mais. Podemos ter maior intensidade no desenvolvimento da riqueza e de o Estado poder intervir mais fortemente nas desigualdades da sociedade", disse, anunciando registos recorde de investimento na AICEP e 37 acordos na administração pública e 27 revisões salariais na administração pública. Depois, direcionou o discurso para a habitação. "Garantimos mais oferta pública para o arrendamento público e para os incentivos aos promotores para construir mais, para que haja moderação futura nos preços. Isso não tem efeito imediato no mercado. Há sempre um deferimento e são precisos dois ou três anos para se sentirem mudanças. Temos de ajudar quem tem mais necessidade para adquirir a sua habitação. Decidimos pela isenção do IMT na compra da primeira casa, mas também quanto ao complemento de garantir a parte que não é assumida pelas entidades bancárias. Isso permitiu a que 75 mil jovens ou jovens casais possam ter a primeira habitação. Precisamos dos jovens em Portugal para sermos mais fortes", terminou Luís Montenegro, que apontou que "serão apresentados em Conselho de Ministros incentivos à mobilidade."