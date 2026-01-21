Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Siga em direto debate quinzenal. Montenegro recusa desafio do Chega de definir apoio nas Presidenciais

Sessão marca o regresso da Assembleia da República, após a pausa para a campanha presidencial. Saúde foi abordada pelo Chega, Montenegro valorizou depois políticas de habitação.
Montenegro responde a perguntas no debate quinzenal.

Montenegro destaca apoios fiscais para a aquisição na habitação

Luís Montenegro dirigiu-se, preferencialmente, aos jovens na sequência do elogio de Hugo Soares, companheiro de partido. "É lógico que os jovens procurem oportunidades noutras paragens e faz-nos ficar mais desguarnecidos do capital humano e isso gera reações em cadeia. Queremos ter menos impostos no trabalho e empresas mais disponíveis para pagar mais. Podemos ter maior intensidade no desenvolvimento da riqueza e de o Estado poder intervir mais fortemente nas desigualdades da sociedade", disse, anunciando registos recorde de investimento na AICEP e 37 acordos na administração pública e 27 revisões salariais na administração pública.

Depois, direcionou o discurso para a habitação. "Garantimos mais oferta pública para o arrendamento público e para os incentivos aos promotores para construir mais, para que haja moderação futura nos preços. Isso não tem efeito imediato no mercado. Há sempre um deferimento e são precisos dois ou três anos para se sentirem mudanças. Temos de ajudar quem tem mais necessidade para adquirir a sua habitação. Decidimos pela isenção do IMT na compra da primeira casa, mas também quanto ao complemento de garantir a parte que não é assumida pelas entidades bancárias. Isso permitiu a que 75 mil jovens ou jovens casais possam ter a primeira habitação. Precisamos dos jovens em Portugal para sermos mais fortes", terminou Luís Montenegro, que apontou que "serão apresentados em Conselho de Ministros incentivos à mobilidade."

Hugo Soares, líder da bancada parlamentar do PSD

Hugo Soares critica incoerência do Chega em pedir agora o apoio de Montenegro nas Presidenciais

Hugo Soares recordou que as questões de votação no estrangeiro são propostas legislativas da responsabilidade da Assembleia da República e disse que o Chega nada tinha proposto nesse sentido.

O secretário-geral do PSD e líder parlamentar enumerou notícias de André Ventura a atacar a entrada de Luís Montenegro na campanha, apoiando Marques Mendes. Para depois atacar. “E agora vem aqui pedir apoio ao senhor primeiro-ministro?”, criticou, questionando a incoerência.

Durante os seis minutos seguintes, Hugo Soares leu uma carta aberta ao Governo, lembrando famílias que descreveram o processo de compra de casa e melhoria de condições de vida, lembrando apoios à mobilidade elétrica, isenção de IMI. "Nem tudo está feito, mas vi o impacto na minha vida das opções públicas bem tomadas", assim terminou o longo documento.

Marcos Perestrello, que comanda os trabalhos na Assembleia esta quarta-feira, pediu silêncio após crescerem as críticas vindas da bancada do Chega à longa narrativa

Pedro Pinto foi a voz do Chega no quinzenal.

Pedro Pinto, deputado do Chega, acusou Luís Montenegro de negar a existência de “caos” no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e de falar apenas em "perceções". Pinto lembra que, quando António Costa era primeiro-ministro, Luís Montenegro falava em caos na Saúde e diz que “hoje continuamos iguais”.

“O caos que havia em 22 e 23 é o mesmo de 26, mas agora o Governo é PSD, é mais chique”, atira, desafiando o primeiro-ministro a visitar serviços de urgência. O deputado exige ainda um compromisso claro do Governo, com prazos, para resolver os problemas do SNS.

Luís Montenegro respondeu rejeitando o diagnóstico de caos. O primeiro-ministro admite “dificuldades e constrangimentos”, mas sublinha que o SNS “funciona hoje melhor do que há um ano”. Para sustentar a posição, enumera números da atividade diária do sistema: 170 mil utentes atendidos por dia, 95 mil consultas nos cuidados de saúde primários, 39 mil consultas hospitalares, 2 mil cirurgias diárias, 220 das quais em oncologia, 16 mil atendimentos na Linha SNS 24, 5 mil ocorrências diárias do INEM. Montenegro criticou a “desproporção entre ondas noticiosas” sobre episódios negativos e o funcionamento quotidiano do SNS, afirmando falar “em respeito por todos os que lá trabalham”.

Pedro Pinto insiste na acusação. Diz que a diferença é que o atual Governo chama “ondas noticiosas” ao que antes classificava como caos. Faz um paralelismo com a imigração, lembrando declarações passadas de José Luís Carneiro, e reforça o pedido de um prazo concreto para resolver os problemas na Saúde.

Na resposta final, Luís Montenegro garante que o Governo continuará “todos os dias” a resolver o máximo de problemas possível, reconhecendo que “nunca estarão todos resolvidos”. Promete uma gestão mais eficiente do sistema e destaca avanços:

“Conseguimos dar médico de família a mais 383 mil portugueses”, afirma, explicando que, em paralelo, entraram 379 mil novos utentes no SNS.

Montenegro pede ao Parlamento para avançar com propostas legislativas para facilitar voto no estrangeiro

Luís Montenegro começou por dizer que a votação no estrangeiro "é da maior importância", recordando que esteve "16 anos sentado na bancada do PSD e associado a projetos legislativos de valorização da política dos emigrantes." Avisando que houve o "triplo da participação dos emigrantes", reconheceu que não era "satisfatório" e que "no Parlamento é preciso levar à reflexão e instrumentos legais que possibilitem esse incremento de participação." "No que compete ao Governo foi feito um esforço máximo nos recursos consulares.", garantiu.

Chega enumera cinco mil queixas de emigrantes quanto ao voto

Pedro Pinto disse que o Chega "recebeu cinco mil queixas" de emigrantes, em reivindicação pelas dificuldades no voto. O líder parlamentar vincou que as pessoas tiveram de sair de "Badajoz para votar em Sevilha", pedindo alterações no regime de votação nos consulados.

Montenegro não deu troco nas Presidenciais e recordou as propostas onde o Chega alinhou com o PS

Sem voltar a responder quanto às Presidenciais, Luís Montenegro atacou antes as propostas que Chega votou favoravelmente ou que possibilitou passar vindas do PS. "Em matéria de pontes, o Chega fez 82 pontes com o Partido Socialista", enumerou.

"Para fazer pontes para melhorar a vida dos portugueses, até com o diabo faremos parcerias", ripostou o deputado do Chega.

Pedro Pinto acusa Montenegro de jogar à defesa nas Presidenciais

Pedro Pinto responde às provocações de Montenegro quanto a coligações parlamentares com o PS. "O único consórcio que Chega tem é com os portugueses. Mas é preciso fazer pontes com o futuro Presidente da República. Não basta dizermos que somos o Ronaldo e jogarmos à defesa. Prefere apoiar um candidato com quem tem feito pontes, nos impostos, na imigração ilegal, ou prefere apoiar um candidato socialista apoiado pelo Livre, PCP e Bloco de Esquerda?", questionou o líder parlamentar do Chega.

Montenegro lamenta dispersão de votos e aponta para a IL

"Chega e PS fizeram um consórcio e quiseram uma segunda volta das Legislativas. Houve um reforço da posição política da AD. Não confundimos portanto as duas voltas das Legislativas com as duas voltas das Presidenciais.  Há alguma semelhança nas Presidenciais e nas Legislativas. Estão três grandes espaços, um grande [aponta para o PSD, CDS e IL] e dois médios [dirige olhar para PS e Chega]. O Chega teve uma representação mais ou menos equivalente, depois outro espaço político [aponta para o PS] que teve semelhante representação nas Legislativas e Presidenciais. Nestes dois espaços médios os votos concentraram-se num candidato. No nosso caso a votação esteve dispersa. Ao Governo cabe respeitar a decisão dos portugueses, o nosso espaço [aponta para PSD e Iniciativa Liberal] tem de acatar as consequências de ter havido dispersão de votos. Aquilo que os portugueses também quiseram que a AD governasse o país, é o que estou aqui a fazer. A responder pelas políticas do país", declarou Luís Montenegro.

Pedro Pinto, do Chega, exorta Montenegro a apoiar Ventura

"Passaram à segunda volta um candidato socialista e um de combate. Será escolher entre quem quer o socialismo ou quem é de combate e não quer o socialismo. Temos, como direita, uma oportunidade única de derrotar o socialismo, que deixou o caos na Saúde, impostos e mais impostos e imigração descontrolada. Não podemos criticar os socialistas e depois dar-lhes a mão. Ou então o senhor primeiro-ministro andou a enganar os portugueses. Não pode ficar em cima do muro, vai estar com o socialismo ou com quem combate o socialismo?", questionou Pedro Pinto, do Chega, a pedir apoio do PSD em Ventura nas Presidenciais.

Plenários novamente suspensos na semana anterior à segunda volta das Presidenciais

A conferência de líderes decidiu hoje não realizar sessões plenárias na semana de campanha antes da segunda volta das presidenciais e agendou o debate com o primeiro-ministro para dia 11, no primeiro plenário após as eleições.

Tal como aconteceu na primeira volta, a Assembleia da República decidiu suspender a realização de sessões plenárias na semana anterior à segunda volta das eleições presidenciais de 08 de fevereiro. Assim, os plenários estarão suspensos de 02 a 06 de fevereiro, disse aos jornalistas o porta-voz da conferência de líderes.

O deputado social-democrata Francisco Figueira acrescentou que o restante trabalho parlamentar realizado pelas comissões poderá continuar "nos termos em que entenderem fazê-lo".

O porta-voz da conferência de líderes informou também que os trabalhos na Assembleia da República estarão suspensos nos dois dias seguintes às eleições (dias 09 e 10) devido à realização das Jornadas Parlamentares do PSD.

Debates de regresso após a pausa para a campanha presidencial

Depois da pausa nos trabalhos parlamentares motivada pela campanha eleitoral da primeira volta das Presidenciais, a Assembleia da República retoma esta quarta-feira, 21 de janeiro, o debate quinzenal com o primeiro-ministro. Luís Montenegro estará no Parlamento ao início da tarde para responder aos partidos, num frente-a-frente que marca o regresso pleno da atividade política partidária.

A Saúde prevê-se o tema central do debate, mas a discussão deverá estender-se a outras áreas sensíveis da governação, como a habitação, a lei laboral e ainda questões de política internacional, com destaque para as ameaças de Trump sobre a Gronelândia.

Acompanhe aqui, ao minuto, os principais momentos, reações e declarações do debate.

Debate quinzenal com Montenegro terá Saúde como ponto central, mas também habitação, lei laboral e Gronelândia
Luís Montenegro
Parlamento
Debate quinzenal

