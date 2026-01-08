Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Política

Carneiro aponta "incompetência" e "insensibilidade", enquanto Montenegro diagnostica "descaramento" ao PS

Luís Montenegro está nesta quinta-feira na Assembleia da República, com as mortes de idosos que esperaram por assistência médica a dominar a atualidade. Mas a Venezuela também deverá estar presente.
Luís Montenegro enfrenta perguntas da oposição após várias mortes por atraso na assistência do INEM.Leonardo Negrão

À "incompetência" e "insensibilidade" apontadas por Carneiro, Montenegro responde com "descaramento"

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, também apresenta condolências às famílias das vítimas daquilo que considera ter sido "uma falha no Estado". E diz que "incompetência" e "insensibilidade" são as duas palavras que caracterizam dois anos de governação da AD no que toca à Saúde.

Recordando que Luís Montenegro dizia ter "soluções simples" para resolver os problemas do setor logo nos seus primeiros meses no poder, José Luís Carneiro contrapôs as "urgências entupidas, quando não fechadas", "mais pessoas sem médico de família" e "recordes de nascimentos em ambulâncias ou na via pública".

"As famílias vivem num clima de incerteza", continuou o líder socialista, realçando as três mortes ocorridas nos últimos dias. "É lamentável a insensibilidade, a incapacidade e a incompetência para resolver a esse problema", disse Carneiro, inquirindo se o motivo para o Governo não ter ativado o plano de reforço de ambulâncias com a Liga dos Bombeiros Portugueses foi a vontade de não mostrar a falta de capacidade de resposta das urgências hospitalares.

Sobre o INEM, "um dos últimos redutos da segurança do Estado", Carneiro disse que atualmente "não consegue assegurar essa segurança aos cidadãos", transformando-se "numa lotaria em que infelizmente se joga com a vida das pessoas".

José Luís Carneiro perguntou ainda a Montenegro o que fez à proposta para a coordenação da emergência hospitalar que o PS lhe apresentou em julho, ouvindo do primeiro-ministro que não tem razão ao imputar insensibilidade e incompetência ao Governo.

"Para lhe responder, basta uma palavra: descaramento", contra-atacou Montenegro, acusando Carneiro de ignorar a situação em que a governação socialista deixou o Serviço Nacional de Saúde.

O primeiro-ministro contrapõe que o seu Governo "não tem qualquer complexo ideológico", tendo como preocupação servir as pessoas e não "fazer vingar uma ideologia política", numa referência à forma como o PS desmantelou parcerias público-privadas na Saúde.

Voltando a dizer que haverá um investimento em viaturas do INEM que é o quádruplo do existente em oito anos de governação socialista, Montenegro garantiu que as medidas em curso nada têm a ver com os "episódios trágicos e infelizes dos últimos dias".

Retomando a palavra, Carneiro referiu-se ao caso de uma criança necessitada de uma operação, e que foi referenciada para Lousada, a 300 quilómetros de Loures, onde é utente do Hospital Beatriz Ângelo. "É assim que quer resolver as listas de espera?", inquiriu o secretário-geral do PS, ouvindo do primeiro-ministro que desconhece o caso em concreto, mas não esquece que a unidade hospitalar em causa viu a sua parceria público-privada deixar de existir devido ao PS.

"Fica claro que não há resposta e que não reconhece, com humildade democrática, um dos setores vitais da sociedade portuguesa", disse Carneiro, passando de seguida para a Habitação. E com novas críticas para o Governo, pois disse que "o anunciado apoio aos jovens" foi absorvido pelo aumento do custo dos imóveis.

Carneiro também acusou Montenegro de aumentar o imposto sobre produtos petrolíferos e o imposto municipais sobre imóveis, perguntando "como é possível confiar na palavra do Governo". Em resposta, o primeiro-ministro negou ter aumentado qualquer imposto, explicando o acerto no IMI com a atualização dos custos de construção por metro quadrado.

Entretanto, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, fizera uma interpelação à mesa para distribuir à bancada socialista da Constituição da República Portuguesa. "Não vamos por aí", pediu Aguiar-Branco, acabando por cortar a palavra ao líder do grupo parlamentar do seu próprio partido.

Já no que toca à Venezuela, após defender que o PS nunca foi conivente com o regime de Maduro, Carneiro lamentou que Montenegro "não tenha sido claro a condenar a intervenção" decidida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Líder parlamentar do Chega compara Luís Montenegro a António Costa

Retomando a palavra, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, diz que a ministra da Saúde "tem sete vidas" no Governo de Luís Montenegro. "Já teve casos e casinhos, mas o primeiro-ministro continua a aguentá-la", diz o deputado, acrescentando que "já todos perceberam" que Ana Paula Martins "não é capaz de resolver os problemas da Saúde em Portugal".

Pedro Pinto refere-se ao novo sistema de triagem do INEM, que passou a vigorar no início deste ano, alegadamente sem articulação com os bombeiros e a Cruz Vermelha. "Azar, morreram três pessoas", ironiza o líder parlamentar do Chega, repetindo que tal se deveu à "incompetência" de quem tutela o setor.

Repartindo culpas entre a atual governação da AD e a anterior governação do PS, Pinto recorda que Montenegro dizia que António Costa não era capaz de resolver os problemas da Saúde em Portugal. E passa para o problema das urgências, com dez horas de espera no Hospital de Santa Maria. "Quando é que vai resolver isto? Há um mês, quando esteve aqui, disse que iria resolver rapidamente", desafia o líder parlamentar do Chega.

Montenegro aborda o "problema que tem contexto geográfico e temporal" nos tempos de espera nas urgências. Face a picos de procura de serviços de urgência, diz que o Governo está a "tentar implementar medidas corretivas" nas áreas geográficas e alturas do ano "que sofrem maior pressão". Mas o primeiro-ministro reivindica uma redução do tempo de espera em 30% nos doentes azuis e verde, bem como de 18% nos doentes amarelos e de 21% nos doentes laranja, tendo em conta a mesma altura do ano. "Com serenidade, sem gritos e jogo da politiquice, estamos paulatinamente a resolver esta questão", diz.

"Não sei em que país o primeiro-ministro vive", riposta Pedro Pinto. "Lamento imenso. E os portugueses lamentam ainda mais", diz, acrescentando que a única diferença na Saúde é a saída de responsáveis com cartão rosa e a entrada de quem tem cartão laranja.

Altercação entre deputados força Aguiar-Branco a intervir

Uma "altercação" entre o deputado social-democrata Bruno Vitorino e um dos elementos da bancada parlamentar do Chega leva o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, a ter de interromper os trabalhos por alguns segundos.

Ao retomar a palavra, Pedro Pinto lamentou "as ofensas proferidas" por Bruno Vitorino a uma deputada do Chega, pedindo que fiquem registadas na ata da sessão parlamentar.

"Não me parece que estejamos a dar uma boa imagem do Parlamento", diz Aguiar-Branco, depois de continuar a sobrepor-se o burburinho nas bancadas de trás do hemiciclo.

Falhas na Saúde motivaram troca azeda de palavras entre deputados do PSD e do Chega.Leonardo Negrão

Líder parlamentar do Chega volta a perguntar quando será demitida a ministra da Saúde

O líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, inicia as hostilidades, dizendo a Montenegro que a saúde "está a correr muito mal para o seu Governo e para os portugueses". Lançando farpas à "festa" dos deputados do PSD, que aplaudiram durante longos minutos a intervenção inicial do primeiro-ministro, realça que Montenegro dedicou apenas dois minutos aos problemas com o Serviço Nacional de Saúde, contrapondo casos de três pessoas que morreram nos últimos dias à espera de socorro do INEM.

"Estas mortes significam que o Estado Social falhou", diz Pedro Pinto, diagnosticando o "colapso total do Serviço Nacional de Saúde". Perante os nascimentos de bebés em ambulâncias, em estações de serviço ou na rua, o parlamentar diz que "isto não é o Botswana nem o Bangladesh", mas sim Portugal "no estado em que deixaram a saúde".

Recordando que a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse em outubro que "iria ser um inverno muito duro", Pinto conclui que o Governo não ter ativado o reforço de ambulâncias "só tem um nome, que é incompetência". E volta a apelar à demissão da responsável pela tutela.

"Até quando é que vai segurar a ministra da Saúde?", pergunta o líder parlamentar do Chega, levando o primeiro-ministro a dizer que as três pessoas que nos últimos dias morreram à espera do INEM tiveram "causas que ninguém de nós pode, neste momento, determinar", mas não tiveram "atendimento em termos de rapidez que era devido e que era desejável".

"Não sobrem dúvidas que queremos que essa capacidade de resposta seja mais rápida, mas não podemos cair no equívoco de tirar conclusões precipitadas", adverte Montenegro, lembrando que nos 12 casos de morte em novembro de 2024, previamente apontados por Pedro Pinto, a Inspeção-Geral de Atividade em Saúde "excluiu qualquer correlação entre o atraso da resposta e a fatalidade da ocorrência" em nove casos.

Criticando o que diz ser um "discurso político oportunista, que tira conclusões precipitadas", o primeiro-ministro garante que o seu Governo esgotou a totalidade dos meios disponíveis na Grande Lisboa e Península de Setúbal, aproveitando para colocar a hipótese de recorrer a viaturas médicas do setor privado, numa "complementaridade da oferta".

Quando Pedro Pinto volta a tomar a palavra, dizendo que Montenegro não lhe respondeu se vai demitir a ministra da Saúde. o primeiro-ministro responde que "os problemas da saúde não se resolvem com demissões ou com jogadas político-partidárias", mas sim com "convição, competência e resiliência". "É para isso que a ministra da Saúde está no Governo e vai continuar no Governo", garante.

Governo está a transformar Portugal "com ambição e realismo". E apoia "transição estável" na Venezuela.

Luís Montenegro passa de seguida para questões económicas, reforçando que a "solidez económica que estamos a construir assenta num modelo de salários mais altos e impostos mais baixos". Dá o exemplo da quarta redução de IRS, através do aumento dos limites dos escalões e da redução de 0,3 pontos nas taxas do segundo ao quinto escalão, dizendo que beneficia mais de 2,6 milhões de portugueses.

Também destaca a redução do IRC e o aumento do SMN para 920 euros, recordando que "aumentar salários só é sustentável quanto isso assenta em crescimento económico real". E, depois de enumerar medidas para reformados, jovens e funcionários públicos, diz que "estamos a transformar Portugal, com ambição e realismo", entrando em 2026 "com redobrado ímpeto reformista e uma mentalidade positiva e vencedora", à medida da referência que fez a Cristiano Ronaldo.

No que toca ao contexto internacional, após uma referência a ajuda à Ucrânia, o primeiro-ministro aborda os acontecimento na Venezuela, cujo presidente, Nicolas Maduro, foi capturado por tropas especiais norte-americanas, sendo levado para os Estados Unidos, onde enfrenta um julgamento por narcotráfico. Depois de dar "prioridade absoluta à segurança e bem-estar" da comunidade portuguesa que vive no país sul-americano, Montenegro recorda que Portugal não reconheceu a vitória de Maduro nas últimas eleições e que, sem esquecer o Direito Internacional, o seu Governo constata "o papel dos Estados Unidos na promoção de uma transição estável, pcacifica, democrativa e inclusiva na Venezuela, com a maior brevidade possível".

Montenegro anuncia investimento de 16,8 milhões de euros em viaturas para o INEM

O primeiro debate quinzenal de 2026 arrancou com Luís Montenegro a expressar condolências às famílias das pessoas "que não terão tido a resposta mais rápida do sistema de emergência". Mas o primeiro-ministro disse logo que o Governo aprovou nesta quarta-feira a aquisição de 275 novas viaturas, incluindo 63 ambulâncias e 34 VMER. num investimento de 16,8 milhões de euros. "Estamos a resolver um problema crónico e a inverter um desinvestimento que herdámos, com consequências claras e graves", diz Montenegro, realçando que na década anterior foi investido apenas um quarto do montante agora anunciado.

Montenegro acrescentou que o Conselho de Ministros desta sexta-feira aprovará as resoluções para o lançamento do concurso para a construção do Hospital Central do Algarve, cuja importância equipara à do Hospital de Todos os Santos, em Lisboa.

Noutro ponto, o primeiro-ministro fala aos deputados de "reformas estruturais e transformadoras na mobilidade", passando pela compra de mais "material circulante estratégico para a CP" e o lançamento de concessões e subconcessões, "preparando a liberalização do mercado".

Quanto à Habitação, Montenegro diz que será lançado um terceiro pacote de medidas, prevendo um reforço do papel social do Estado, "libertando os senhorios dessa responsabilidade". Mas também promete acelerar despejos para inquilinos incumpridores e agilizar heranças indivisas que envolvam imóveis.

Ventura adia ação de campanha para acompanhar debate

Ausente da Assembleia da República, devido à campanha eleitoral para as eleições presidenciais, André Ventura adiou uma arruada em Vila de Rei para as 17h15, pois pretende acompanhar a transmissão do debate quinzenal. Depois de ouvir o que Luís Montenegro irá dizer acerca dos casos de mortes à espera do INEM, o líder do Chega fará uma declaração.

Mortes no Serviço Nacional de Saúde na mira da oposição

Os partidos da oposição preparam-se para aumentar a pressão sobre a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, no debate quinzenal com o primeiro-ministro que terá lugar nesta quinta-feira.

Leia aqui os maiores desafios que Luís Montenegro enfrentará nesta tarde.

