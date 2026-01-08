Carneiro aponta "incompetência" e "insensibilidade", enquanto Montenegro diagnostica "descaramento" ao PS

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, também apresenta condolências às famílias das vítimas daquilo que considera ter sido "uma falha no Estado". E diz que "incompetência" e "insensibilidade" são as duas palavras que caracterizam dois anos de governação da AD no que toca à Saúde.Recordando que Luís Montenegro dizia ter "soluções simples" para resolver os problemas do setor logo nos seus primeiros meses no poder, José Luís Carneiro contrapôs as "urgências entupidas, quando não fechadas", "mais pessoas sem médico de família" e "recordes de nascimentos em ambulâncias ou na via pública"."As famílias vivem num clima de incerteza", continuou o líder socialista, realçando as três mortes ocorridas nos últimos dias. "É lamentável a insensibilidade, a incapacidade e a incompetência para resolver a esse problema", disse Carneiro, inquirindo se o motivo para o Governo não ter ativado o plano de reforço de ambulâncias com a Liga dos Bombeiros Portugueses foi a vontade de não mostrar a falta de capacidade de resposta das urgências hospitalares.Sobre o INEM, "um dos últimos redutos da segurança do Estado", Carneiro disse que atualmente "não consegue assegurar essa segurança aos cidadãos", transformando-se "numa lotaria em que infelizmente se joga com a vida das pessoas".José Luís Carneiro perguntou ainda a Montenegro o que fez à proposta para a coordenação da emergência hospitalar que o PS lhe apresentou em julho, ouvindo do primeiro-ministro que não tem razão ao imputar insensibilidade e incompetência ao Governo."Para lhe responder, basta uma palavra: descaramento", contra-atacou Montenegro, acusando Carneiro de ignorar a situação em que a governação socialista deixou o Serviço Nacional de Saúde.O primeiro-ministro contrapõe que o seu Governo "não tem qualquer complexo ideológico", tendo como preocupação servir as pessoas e não "fazer vingar uma ideologia política", numa referência à forma como o PS desmantelou parcerias público-privadas na Saúde. Voltando a dizer que haverá um investimento em viaturas do INEM que é o quádruplo do existente em oito anos de governação socialista, Montenegro garantiu que as medidas em curso nada têm a ver com os "episódios trágicos e infelizes dos últimos dias".Retomando a palavra, Carneiro referiu-se ao caso de uma criança necessitada de uma operação, e que foi referenciada para Lousada, a 300 quilómetros de Loures, onde é utente do Hospital Beatriz Ângelo. "É assim que quer resolver as listas de espera?", inquiriu o secretário-geral do PS, ouvindo do primeiro-ministro que desconhece o caso em concreto, mas não esquece que a unidade hospitalar em causa viu a sua parceria público-privada deixar de existir devido ao PS."Fica claro que não há resposta e que não reconhece, com humildade democrática, um dos setores vitais da sociedade portuguesa", disse Carneiro, passando de seguida para a Habitação. E com novas críticas para o Governo, pois disse que "o anunciado apoio aos jovens" foi absorvido pelo aumento do custo dos imóveis.Carneiro também acusou Montenegro de aumentar o imposto sobre produtos petrolíferos e o imposto municipais sobre imóveis, perguntando "como é possível confiar na palavra do Governo". Em resposta, o primeiro-ministro negou ter aumentado qualquer imposto, explicando o acerto no IMI com a atualização dos custos de construção por metro quadrado.Entretanto, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, fizera uma interpelação à mesa para distribuir à bancada socialista da Constituição da República Portuguesa. "Não vamos por aí", pediu Aguiar-Branco, acabando por cortar a palavra ao líder do grupo parlamentar do seu próprio partido.Já no que toca à Venezuela, após defender que o PS nunca foi conivente com o regime de Maduro, Carneiro lamentou que Montenegro "não tenha sido claro a condenar a intervenção" decidida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.