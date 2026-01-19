Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
António José Seguro nas Caldas da Rainha
Política

Seguro e Ventura passam à segunda volta nas presidenciais mais concorridas das últimas décadas

Pela primeira vez em 40 anos temos uma presidenciais com segunda volta. Com Cotrim e Marques Mendes (tal como Luís Montenegro e o PSD) a recusarem apoiar Seguro ou Ventura, o eleitorado do centro-direita será totalmente disputado pelos dois candidatos até dia 8 de fevereiro.
