Seguro diz que consigo “não haverá nenhuma pergunta sem resposta”

O candidato presidencial garante que se for eleito vai "fazer perguntas muito claras, muito objetivas e muito específicas a quem tem responsabilidades na proteção civil".
O candidato presidencial António José Seguro prometeu esta sexta-feira, 6 de fevereiro, que, quando for a altura de apurar responsabilidades sobre a resposta ao mau tempo, fará "perguntas muito específicas" e que nenhuma ficará "sem resposta".

“Tem a obrigação, tem o dever e, portanto, seria inaceitável que [o Estado] não estivesse prevenido perante esta situação que se prevê para amanhã [sábado] e que espero que não venha a concretizar-se, que seja sempre inferior na intensidade àquilo que se prevê”, defendeu, em declarações aos jornalistas, Seguro no final de uma visita no último dia de campanha à Sword Health, no Porto.

Sobre a avaliação do que correu mal, que o candidato apoiado pelo PS tem garantido que só deve acontecer quando passar o período de emergência, deixou uma garantia.

“E, para além dos relatórios, eu vou fazer perguntas. E vou fazer perguntas muito claras, muito objetivas e muito específicas a quem tem responsabilidades na proteção civil no nosso país”, disse, enfatizando que consigo “não haverá nenhuma pergunta sem resposta”.

