Seguro diz que consigo “não haverá nenhuma pergunta sem resposta”

O candidato presidencial António José Seguro prometeu esta sexta-feira, 6 de fevereiro, que, quando for a altura de apurar responsabilidades sobre a resposta ao mau tempo, fará "perguntas muito específicas" e que nenhuma ficará "sem resposta".“Tem a obrigação, tem o dever e, portanto, seria inaceitável que [o Estado] não estivesse prevenido perante esta situação que se prevê para amanhã [sábado] e que espero que não venha a concretizar-se, que seja sempre inferior na intensidade àquilo que se prevê”, defendeu, em declarações aos jornalistas, Seguro no final de uma visita no último dia de campanha à Sword Health, no Porto.Sobre a avaliação do que correu mal, que o candidato apoiado pelo PS tem garantido que só deve acontecer quando passar o período de emergência, deixou uma garantia.“E, para além dos relatórios, eu vou fazer perguntas. E vou fazer perguntas muito claras, muito objetivas e muito específicas a quem tem responsabilidades na proteção civil no nosso país”, disse, enfatizando que consigo “não haverá nenhuma pergunta sem resposta”..Campanha de Seguro em Lisboa não teve as principais figuras do Partido Socialista.Seguro acusa Ventura de "pequena manobra" por sugerir adiamento eleitoral