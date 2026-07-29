Salário mínimo. "Desejavelmente para o Governo deveria ser uma modificação em alta", diz ministra do Trabalho

A ministra do Trabalho manteve, nesta quarta-feira, 29 de julho, a posição de que o valor do salário mínino nacional para 2027 poderá ser revisto em alta. "Terá que ser em negociação na Concertação Social que eventualmente poderemos chegar a uma modificação desse acordo", declarou a jornalistas à margem da sua participação na sessão de apresentação de um relatório sobre promoção de políticas de conciliação e de igualdade de género no mercado de trabalho."Desejavelmente para o Governo deveria ser uma modificação em alta, como é óbvio", defendeu Rosário Palma Ramalho, garantindo que, na falta de consenso, o valor estipulado, de 970 euros, será cumprido."O que o Governo entende é que nós temos neste momento um acordo que prevê um determinado aumento. Esse acordo foi subscrito pelo Sr. Primeiro-Ministro em nome do Governo, por mim própria e pelos parceiros, e define as metas de aumento", explicou a ministra. "Aquilo ali já está garantido e trata-se de cumprir. Mas, se não houver esse acordo em Concertação Social, naturalmente que o salário mínimo vai se manter de acordo com o que lá está, porque é o cumprimento do nosso compromisso", completou.Na semana passada, Palma Ramalho já tinha declarado que o Governo "não fecha a porta nem abre a porta" a uma revisão em alta, depois de o secretário de Estado do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, ter dito que "à data de hoje já devíamos estar a negociar em alta o salário mínimo de 2027".O secretário sublinhou que "o acordo expressamente prevê que deve ser revisto", acrescentando ainda que o tema "não pode ser um tabu". De acordo com Adriano Rafael Moreira, há três reuniões já agendadas da Comissão Permanente da Concertação Social (CPCS).Na sexta-feira, 24 de julho, a CGTP voltou a exigir o aumento imediato do salário mínimo nacional para 1.050 euros..Ministra "não abre nem fecha a porta" a revisão em alta do salário mínimo para 2027.CGTP exige aumento imediato do salário mínimo para 1.050 euros\n\n.Salário mínimo nacional sobe para 920 euros a partir de hoje\n\n\n\n\n