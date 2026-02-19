Rui Moreira vai ser o novo embaixador de Portugal na OCDE

Conforme o DN já tinha antecipado, Rui Moreira vai ser o embaixador português na Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE), confirmou fonte oficial do ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).O antigo presidente da Câmara Municipal de Porto, que foi o mandatário nacional da candidatura de Marques Mendes à Presidência da República, foi o escolhido do executivo liderado por Luís Montenegro. Substituirá Manuel Lobo Antunes, que assumiu funções como Representante Permanente de Portugal em 29 de março de 2022, tendo deixado o cargo por limite de idade.Lugar de nomeação política, já ocupado, entre outros por Eduardo Ferro Rodrigues, Basílio Horta e Pedro Roseta, compete ao Representante Permanente de Portugal junto da OCDE participar nas reuniões e atividades da organização, defendendo os interesses do país no âmbito das políticas e agendas da OCDE, participando nas decisões que afetam a comunidade internacional.A OCDE é uma organização que reúne países desenvolvidos para analisar políticas públicas, comparar resultados e definir recomendações em áreas como economia, educação, fiscalidade, emprego, inovação e governação. Embora não tenha poder legislativo, os seus relatórios e indicadores têm grande influência internacional, servindo de referência para governos, investidores e instituições financeiras, e condicionando muitas vezes o debate político e as reformas internas dos países membros, incluindo Portugal. Uma fonte próxima de Rui Moreira tinha, há um ano, admitido ao DN que, para o então autarca de 68 anos, “seria um desafio muito interessante”, depois de ter falhado, em 2024 há cerca de um ano, a possibilidade de um lugar de deputado no Parlamento Europeu.Na altura, Rui Moreira recusou o segundo lugar na lista da AD às eleições europeias. O autarca do Porto esteve convencido de que seria o escolhido para encabeçar a candidatura, com a escolha final a recair em Sebastião Bugalho, calando algumas vozes internas, críticas da possibilidade de ser o autarca independente a liderar a lista laranja.