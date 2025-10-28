RTP, SIC e TVI exigem exclusividade aos candidatos presidenciais para participarem nos debates televisivos

As três estações de televisão em sinal aberto, RTP1, SIC e TVI, estão a exigir aos candidatos presidenciais que apenas participem nos 28 debates televisivos que vão organizar entre 17 de novembro e 22 de dezembro, apurou o DN junto de fontes de várias candidaturas."A aceitação deste modelo alargado de debates em FTA [free to air, ou televisão em sinal aberto, em português] obriga a que os candidatos não participem noutros debates televisivos", referem as direções da RTP1, SIC e TVI em dois emails a que o DN teve acesso e que foram enviados aos representantes dos oito principais candidatos presidenciais, com o calendário preliminar dos debates.Os oito candidatos selecionados para participar nos debates são o almirante Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes, André Ventura, António José Seguro, António Filipe, João Cotrim de Figueiredo, Catarina Martins e Jorge Pinto. De fora ficam candidatos independentes ou apoiados por partidos sem representação parlamentar, como André Pestana, Joana Amaral Dias e Vitorino Silva.Ao todo, no calendário preliminar que foi enviado às oito candidaturas, estão previstos 28 debates, dos quais 12 terão lugar na RTP 1, oito na SIC e igual número na TVI (ver grelha abaixo), todos à mesma hora (21h00), mas poderão ocorrer alterações devido aos jogos de futebol que terão lugar nesses dias.O primeiro duelo será entre André Ventura e António José Seguro, às 21h00 de 17 de novembro, na TVI. O debate entre Ventura e Marques Mendes está previsto para 25 de novembro, na SIC. Marques Mendes e Seguro têm o seu debate no dia 3 de dezembro, ao passo que Gouveia e Melo vai debater com Seguro no dia 9 e com Ventura a 15 de dezembro. O último debate terá lugar a 22 de dezembro, na TVI, e será entre Gouveia e Melo e Marques Mendes.."A escolha dos candidatos para estes debates orientou-se fundamentalmente por critérios editoriais, nomeadamente nas várias sondagens e no histórico eleitoral, bem como na representatividade de cada candidato. Importa referir que os três canais têm uma sólida experiência na organização conjunta de debates que sempre mereceram a aprovação e elogio da CNE e ERC, como exercício de autorregulação sem par em nenhum país europeu, assim como o apoio dos partidos, candidatos e do público", refere um dos emails enviados pelas direções de informação das três televisões.Como argumentos para excluir outras televisões e meios de comunicação social, como a CMTV, o Now, o Porto Canal e outros canais do cabo, a RTP1, a SIC e a TVI argumentam que, ao fazerem-se os debates em sinal aberto, estão a "apanhar o maior número possível de eleitores".As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro, com o arranque da campanha eleitoral previsto para o dia 4 desse mês.Nas últimas eleições legislativas, realizadas a 18 de maio, as três televisões generalistas e as suas "irmãs" no cabo (RTP3, SIC Notícias e CNN Portugal) transmitiram um total de 28 debates entre os dias 7 e 28 de abril.