MIguel Guimarães, deputado e antigo bastonário da Ordem dos Médicos.
MIguel Guimarães, deputado e antigo bastonário da Ordem dos Médicos.Reinaldo Rodrigues/Global Imagens
Política

PSD indica ex-bastonário Miguel Guimarães para pacto para a saúde promovido pelo Presidente da República

Miguel Guimarães é médico, vice-presidente da bancada do PSD e foi bastonário da Ordem dos Médicos
DN/Lusa
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O PSD indicou o deputado e ex-bastonário da Ordem dos Médicos Miguel Guimarães para representar o partido no Pacto Estratégico para a Saúde promovido pelo Presidente da República, disse à Lusa fonte da direção da bancada social-democrata.

Miguel Guimarães é médico, vice-presidente da bancada do PSD, e foi bastonário da Ordem dos Médicos.

A 24 de abril, o Presidente da República anunciou que escolheu o médico e antigo ministro Adalberto Campos Fernandes para coordenar a construção de um Pacto Estratégico para a Saúde, que propôs na campanha eleitoral para um setor que considera prioritário.

MIguel Guimarães, deputado e antigo bastonário da Ordem dos Médicos.
Presidente da República escolhe Adalberto Campos Fernandes para coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde
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