Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
PSD e Livre aproximam-se em diplomas que facilitam residência a apátridas
Reinaldo Rodrigues
Política

PSD e Livre aproximam-se em diplomas que facilitam residência a apátridas

Vai a votação na generalidade um projeto de lei do PSD que visa regular, na prática, possibilitar autorização de residência e nacionalidade. O Livre possui um projeto semelhante e quer que na especialidade o tema seja afinado de forma conjunta, diz ao DN o deputado Paulo Muacho.
Publicado a
Loading content, please wait...
Política
Livre
PSD
apátridas
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt