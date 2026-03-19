PSD com disciplina de voto no projeto do partido sobre mudança de género no registo civil

O líder parlamentar do PSD anunciou esta quinta-feira, 19 de março, que haverá disciplina de voto no projeto do partido que altera o regime jurídico de mudança de género e de nome próprio no registo civil, reintroduzindo a validação médica.O anúncio foi feito por Hugo Soares na intervenção inicial da reunião da bancada social-democrata, que decorre à porta fechada.Segundo relatos feitos à Lusa, o presidente da bancada do PSD defendeu que o projeto social-democrata é o mais equilibrado dos que vão a discussão esta quinta-feira..Identidade de Género: PSD quer de volta a lei “inaceitável” de 2011 que Cavaco vetou . O parlamento debate iniciativas do Chega, CDS-PP e PSD que visam revogar ou alterar a Lei n.º 38/2018, que consagra a autodeterminação da identidade e expressão de género.O PSD propõe a revogação da legislação de 2018 e o regresso ao regime de 2011, reintroduzindo a obrigatoriedade de validação médica para a mudança de nome e género no registo civil.O projeto de lei do grupo parlamentar do PSD pretende ainda que as pessoas entre os 16 e os 18 anos deixem de poder proceder a essa alteração, quando em 2018 isso passou a ser possível desde que com a autorização dos pais ou encarregados de educação.O Chega pretende alterar os procedimentos de alteração de nome e género, invocando a “proteção das crianças e jovens”, enquanto o CDS-PP defende a proibição de bloqueadores da puberdade e de terapias hormonais em menores de 18 anos, no âmbito do tratamento da designada disforia de género.Em sentido oposto, o Bloco de Esquerda apresentou um quarto projeto, que propõe o reforço da lei atual e estabelece um quadro jurídico para a sua aplicação. .Direita não quer mudança de sexo para menores