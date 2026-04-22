PS quer classificar donativos partidários como de interesse público para divulgar doadores

O PS propôs que o conhecimento da origem de donativos a partidos e campanhas eleitorais passe a ser classificado na lei como de interesse público para assegurar o acesso público à identidade dos doadores.Num projeto de lei a que a Lusa teve acesso, os socialistas propõem alterar a lei do financiamento dos partidos políticos, estabelecendo que a proveniência de angariações de fundos e donativos singulares a partidos e campanhas “revestem interesse público, sendo a informação respetiva de acesso público”.A iniciativa, que tinha sido anunciada a 16 de abril, surge depois de a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) ter deixado de disponibilizar a identidade dos doadores dos partidos, na sequência de um parecer da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA).Na exposição de motivos, o PS diz discordar do entendimento da CADA, sustentando que, neste caso, a proteção de dados pessoais “não pode prevalecer sobre as matérias de interesse público subjacentes ao tema do financiamento partidário e do seu escrutínio”.Para os socialistas, os partidos, pela sua relevância no sistema democrático e no processo de formação da vontade coletiva, devem “ser sujeitos ao controlo das fontes de financiamento, evitando a sua captura por interesses económicos”.“A realidade do financiamento dos partidos por particulares (...) não pode concetualmente dispensar a possibilidade de controlo pela sociedade e civil e pelos eleitores, ficando remetida a uma bolha de opacidade não escrutinável”, escreve o partido.O PS argumenta que o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) admite a divulgação de informação pessoal quando esteja em causa um interesse público importante, defendendo que esse enquadramento deve ficar expressamente consagrado na lei portuguesa.O partido considera que "a ausência de rastreabilidade da identidade de quem assegura o financiamento privados dos partidos amputa do sistema de transparência de uma componente decisiva, que importa corrigir de forma célere, evitando a existência de hiatos no acesso".O projeto ressalva, no entanto, que devem continuar protegidos dados pessoais considerados irrelevantes para o escrutínio, como números de identificação fiscal, moradas, contactos ou contas bancárias dos doadores.A proposta prevê também a criação de um novo artigo na lei dedicado à “divulgação, avaliação e melhoria do sistema” para reforçar os deveres da ECFP.O PS quer que a Entidade das Contas tenha de divulgar “junto dos interessados e da sociedade civil” o quadro legal aplicável ao financiamento partidário e às campanhas eleitorais, bem como as “formas de acesso à informação que lhe é facultada e dos relatórios por si elaborados, de forma a promover ativamente a transparência do sistema”.A proposta obriga também a ECFP a promover consultas regulares com partidos, associações ligadas à transparência e qualidade da democracia, universidades e outras entidades relevantes, com vista à “avaliação e melhoria do sistema de controlo do financiamento dos partidos e das campanhas e garantia da sua transparência”.Na última semana, o PSD, pelo vice-presidente da bancada Hugo Carneiro, disse, em declarações à TSF, que os sociais-democratas estão recetivos a alterar a lei para que não sobre “dúvidas nenhumas” quanto à sua interpretação”, enquanto o Chega, pelo líder André Ventura, afirmou que o partido está disponível para aprovar todas as propostas que prevejam “mais transparência” sobre os financiadores dos partidos.. Numa resposta à Lusa, a direção da ECFP considerou que o regime jurídico sobre o financiamento político "carece de intervenção legislativa" face "ao conflito" entre a proteção dos dados pessoais e o princípio da transparência e entendeu que não dispõe de motivos para rejeitar o entendimento da CADA, pelo que passará a divulgar a lista de quem faz donativos “expurgada dos elementos de identificação dos doadores”..IL disponível para acompanhar propostas que garantam transparência nas doações dos partidos .André Ventura diz que será “clarinho como água” na divulgação de donativos