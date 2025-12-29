Principais câmaras testam relação da AD com Chega

Acabou por não ser caso único, pois também houve atribuição de pelouros ao eleito pelo Chega em Tomar, mas a Câmara de Sintra tornou-se o laboratório de uma governação que junte o PSD\u0010ao partido de André Ventura, a quem Luís Montenegro costumava dizer “não é não”. O executivo do social-democrata Marco Almeida, que sucedeu a 12 anos de Basílio Horta, eleito pelo PS, integrou dois dos três vereadores do Chega, ficando apenas Rita Matias como não executiva, o que lhe permite ser deputada.Atribuir responsabilidades a eleitos do Chega no segundo município em número de habitantes, e onde esse partido foi o mais votado nas legislativas, foi a solução encontrada para garantir a estabilidade que os votos na coligação vencedora (PSD, Iniciativa Liberal e PAN) não deram. Mas também mostraram a influência de Passos Coelho, que dias antes das eleições autárquicas disse que as “linhas vermelhas” devem ser reservadas para “coisas muito graves” em vez de serem generalizadas. “Vivemos numa democracia. Temos de nos respeitar uns aos outros e de saber trabalhar em conjunto, quaisquer que sejam os eleitos”, defendeu o antigo primeiro-ministro, que deixou de o ser em 2015, apesar de a coligação Portugal à Frente ser a mais votada, devido aos acordos parlamentares com Bloco de Esquerda, PCP e PEV que levaram o PS de António Costa ao poder.Ainda que as autárquicas tenham dado uma grande vitória ao PSD, que recuperou a presidência da Associação Nacional de Municípios, e conquistou os cinco principais concelhos, nenhuma dessas coligações encabeçadas por sociais-democratas obteve maioria absoluta.Com os vereadores do\u0010Chega a permitirem a formação de maiorias nas maiores autarquias, cada vencedor optou por estratégias diferentes. Que envolveram a integração, por Pedro Duarte, novo presidente da Câmara do Porto, do independente Jorge Sobrado, eleito pelo PS – em vez do entendimento com o ex-PSD Miguel Corte Real, agora ministro do Governo-sombra de Ventura –, e a atribuição de pelouros a dois vereadores socialistas por Nuno Piteira Lopes, agora à frente da Câmara de Cascais, enquanto Luís Filipe Menezes regressado a Vila Nova de Gaia, tem a desempatar votações o vereador do Chega António Barbosa, disponível “para apoiar e aprovar todas as propostas que sejam benéficas”. Já Carlos Moedas, que sofreu um revés na Assembleia Municipal de Lisboa, presidida pelo socialista André Caldas, está a ser acusado pela esquerda de fazer uma coligação informal com o\u0010Chega, que dá cargos a elementos desse partido. Algo que é negado pelo presidente reeleito e por Bruno Mascarenhas, apesar de o vereador do Chega sublinhar a inclusão de políticas nas grandes opções da Câmara de Lisboa..Câmara de Lisboa aprova orçamento municipal de 1345 milhões de euros para 2026."Guerra das creches" na Câmara de Sintra