Primeiro avião civil-militar português com apoio público de cerca de 100 milhões de euros

A construção do primeiro avião civil-militar projetado em Portugal vai contar com um financiamento público na ordem de 100 milhões de euros, anunciou esta terça-feira (16 de setembro) no parlamento o ministro da Economia."Vamos financiar a conceção, a construção e a certificação de um avião português, um avião regional, com uso civil e militar", disse o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, durante uma audição na Comissão de Economia e Coesão Territorial.O valor do financiamento público será "um pouco mais de 100 milhões", adiantou.O aparelho em causa terá capacidade para 19 lugares e "uma autonomia de voo de 2 mil quilómetros", disse ainda.. Manuel Castro Almeida referia-se ao projeto, já conhecido, do LUS-222, uma aeronave bimotor de asa alta com porta de carga traseira projetado pelo Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CEiiA), a Força Aérea Portuguesa e a empresa Geosat..Portugal apresenta o primeiro avião civil-militar LUS-222 e procura contratos no Brasil. O projeto conta com investimentos de 220 milhões de euros, que incluem a construção de uma fábrica em Ponte de Sor, capaz de produzir 12 aviões por ano num turno e 20 aviões por ano em dois turnos, segundo a informação divulgada em abril, quando representantes do projeto apresentaram a iniciativa na feira LAAD Defense & Security, realizada no Rio de Janeiro, Brasil.Os autores do projeto preveem que o aparelho possa transportar 19 passageiros ou até duas toneladas de carga, podendo atuar em missões militares, missões de busca e salvamento e também na aviação comercial regional.A aeronave terá um alcance de até 2.100 quilómetros e poderá atingir velocidade de até 370 quilómetros por hora.O primeiro voo da aeronave está previsto para 2028, segundo foi divulgado em abril.