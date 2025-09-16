Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Primeiro avião civil-militar português com apoio público de cerca de 100 milhões de euros
Política

Primeiro avião civil-militar português com apoio público de cerca de 100 milhões de euros

O aparelho em causa terá capacidade para 19 lugares e “uma autonomia de voo de 2 mil quilómetros”, disse o ministro da Economia.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A construção do primeiro avião civil-militar projetado em Portugal vai contar com um financiamento público na ordem de 100 milhões de euros, anunciou esta terça-feira (16 de setembro) no parlamento o ministro da Economia.

Vamos financiar a conceção, a construção e a certificação de um avião português, um avião regional, com uso civil e militar”, disse o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, durante uma audição na Comissão de Economia e Coesão Territorial.

O valor do financiamento público será “um pouco mais de 100 milhões”, adiantou.

O aparelho em causa terá capacidade para 19 lugares e “uma autonomia de voo de 2 mil quilómetros”, disse ainda.

Manuel Castro Almeida referia-se ao projeto, já conhecido, do LUS-222, uma aeronave bimotor de asa alta com porta de carga traseira projetado pelo Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CEiiA), a Força Aérea Portuguesa e a empresa Geosat.

Primeiro avião civil-militar português com apoio público de cerca de 100 milhões de euros
Portugal apresenta o primeiro avião civil-militar LUS-222 e procura contratos no Brasil

O projeto conta com investimentos de 220 milhões de euros, que incluem a construção de uma fábrica em Ponte de Sor, capaz de produzir 12 aviões por ano num turno e 20 aviões por ano em dois turnos, segundo a informação divulgada em abril, quando representantes do projeto apresentaram a iniciativa na feira LAAD Defense & Security, realizada no Rio de Janeiro, Brasil.

Os autores do projeto preveem que o aparelho possa transportar 19 passageiros ou até duas toneladas de carga, podendo atuar em missões militares, missões de busca e salvamento e também na aviação comercial regional.

A aeronave terá um alcance de até 2.100 quilómetros e poderá atingir velocidade de até 370 quilómetros por hora.

O primeiro voo da aeronave está previsto para 2028, segundo foi divulgado em abril.

Primeiro avião civil-militar português com apoio público de cerca de 100 milhões de euros
Governo rejeita atrasos na implementação do PRR e prevê execução total dos pagamentos europeus
Aviação
Defesa
avião

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt