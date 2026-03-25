Presidência da República: Primeiras nomeações de Seguro têm reconduções da equipa de Marcelo e reforços do PS

As primeiras nomeações do Presidente da República António José Seguro, publicadas nesta quarta-feira, 25 de março, em Diário da República, incluem uma mistura de reconduções da Casa Civil de Marcelo Rebelo de Sousa com figuras envolvidas na sua candidatura e ligadas ao PS.Um caso emblemático é o da assessora da Casa Civil Rita Saias, antiga presidente do Conselho Nacional de Juventude, que já era consultora do anterior Presidente da República, mas também foi mandatária jovem de António José Seguro. Também nomeado para assessor foi Luís Sobral, seu assessor de imprensa durante a campanha para as eleições presidenciais.Na equipa da comunicação da Presidência da República mantêm-se também Marco Almeida e Ricardo Branco, que vai trabalhar com o terceiro Chefe de Estado da sua carreira, pois já tinha transitado da Casa Civil de Cavaco Silva.Entre os recém-chegados ao Palácio de Belém destaca-se Florinda Cruz, que liderou o gabinete de apoio a Basílio Horta quando o autarca eleito pelo PS era presidente da Câmara de Sintra, tendo chegado a ser presidente da empresa Parques de Sintra - Monte da Lua. E foram requisitadas à Assembleia da República as assessoras parlamentares Maria Luísa Maduro Colaço e Cristina Maria Tavares Gomes.Como secretária-geral da Presidência da República continua Ana Cristina Martins Baptista, que começara por ser secretária-geral-adjunta com Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto a adjunta será Maria Joana de Andrade Ramos, que também já exercia funções no Palácio de Belém.Outra transição entre as equipas de Marcelo Rebelo de Sousa e de António José Seguro é a de Paula Maria Fragata Martins de Almeida, técnica superior do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que se mantém consultora da Casa Civil.Com muitas nomeações ainda por formalizar foram também reveladas, no conjunto de despachos publicados nesta quarta-feira em Diário da República, mas com data de 9 de março. as escolhas de Susana Martins da Silva e Madalena Pais Madureira enquanto secretárias do gabinete do Presidente da República, tal como a nomeação de outras seis secretárias para a Casa Civil. Ambas têm experiência na Assembleia da República, nomeadamente no grupo parlamentar socialista..Seguro toma posse e terá passistas no aconselhamento económico.Seguro convoca primeiro Conselho de Estado para 17 de abril sobre Segurança e Defesa