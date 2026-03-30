Presidente da República dá luz verde a alargamento da declaração automática a beneficiários de IRS Jovem

O Presidente da República, António José Seguro, deu esta segunda-feira, 30 de março, luz verde a um diploma do Governo, que visa atualizar o universo dos sujeitos passivos abrangidos pela declaração automática de IRS, na sequência da revisão do regime do IRS Jovem.O diploma esta segunda-feira promulgado "altera o Decreto Regulamentar n.º 3/2024, com vista a atualização do universo dos sujeitos passivos abrangidos pela declaração automática de IRS, na sequência da revisão do regime do IRS Jovem", segundo uma nota divulgada esta segunda-feira no site da Presidência da República.Este diploma tinha sido aprovado na sexta-feira e tem como intuito reforçar "a simplicidade e eficiência do processo declarativo", de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros.O jornal Público noticiou esta segunda-feira que os jovens que beneficiam do IRS Jovem (Modelo 3) passam a estar abrangidos pela declaração automática já este ano, deixando de ser obrigatório o preenchimento manual da declaração de rendimentos, segundo explicou o Ministério das Finanças ao mesmo jornal.Esta alteração aplica-se já à atual campanha de IRS, que arranca na quarta-feira e termina a 30 de junho, relativa aos rendimentos de 2025.Os contribuintes têm até esta terça-feira para reclamar do valor das despesas assumidas pelo fisco para o cálculo de deduções à coleta de IRS referentes às despesas gerais familiares e pela exigência de fatura.