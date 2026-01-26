Luís Montenegro. primeiro-ministro de Portugal.
Luís Montenegro. primeiro-ministro de Portugal.EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Política

Presidenciais: Montenegro reitera que não vai apoiar nenhum candidato porque está focado em governar

Durante a apresentação da Carteira Digital da Empresa no Palácio da Bolsa, no Porto, o chefe do Governo disse não estar em silêncio, mas sim concentrado na tarefa e missão de "governar o país”
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reafirmou esta segunda-feira, 26, que não vai apoiar nenhum dos dois candidatos da segunda volta das eleições presidenciais porque o seu foco é governar o país.

“Eu não estou em silêncio, o que eu estou é focado na minha tarefa e na minha missão que é governar o país”, afirmou Luís Montenegro à saída da apresentação da Carteira Digital da Empresa no Palácio da Bolsa, no Porto.

Sem parar para prestar declarações aos jornalistas e enquanto se dirigia para a saída, o chefe do executivo, quando questionado sobre se o seu silêncio não poderia ser entendido como um sinal de fraqueza, disse compreender as perguntas e todo o debate político que se faz noutras dimensões da vida política do país, mas, neste momento, está apenas focado em governar.

“Estou focado naquela que é a minha tarefa principal que é conduzir a política do Governo e conduzir o país para um nível de desenvolvimento económico, de pujança económica mais elevado”, insistiu.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no dia 18 de Janeiro, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.

Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, com 16,%, à frente de Gouveia e Melo, com 12%, e de Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS, com 11%.

À esquerda, Catarina Martins (BE) teve 2%, António Filipe (PCP) teve, 1,6% e Jorge Pinto (Livre) 0,6%, que ficou abaixo do cantor Manuel João Vieira que conseguiu 1%. O sindicalista André Pestana recolheu 0,2% e Humberto Correia 0,08%.

Luís Montenegro. primeiro-ministro de Portugal.
Presidenciais: "Sinto-me numa campanha comigo próprio", lamentou André Ventura nas Caldas da Rainha
Luís Montenegro
André Ventura
António José Seguro
presidenciais
Carteira Digital da Empresa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt