Presidenciais: Marques Mendes promete nunca conceder indultos a condenados por violência doméstica

O candidato presidencial Luís Marques Mendes garantiu esta terça-feira, 25, que, caso seja eleito chefe de Estado, nunca concederá indultos a pessoas condenadas por violência doméstica, comprometendo-se com um discurso de “tolerância zero” contra este fenómeno.“Quero deixar aqui as coisas muito claras: como Presidente da República nunca concederei um único indulto a pessoas condenadas por violência doméstica”, afirma Luís Marques Mendes num vídeo divulgado nas suas redes sociais, na data em que se assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. . No início do vídeo, Marques Mendes salienta que, além de se assinalarem hoje 50 anos desde a operação militar do 25 de Novembro de 1975, o dia é importante “por uma outra razão”.“Como cidadão indigno-me com os números que aí estão, publicados e divulgados. Este ano, e ainda estamos longe do final do ano, já há 19 vítimas de violência doméstica, 16 são mulheres. Estes números são arrepiantes. Estão próximos do ano passado e dos anos anteriores. Esta situação não pode continuar”, salienta.Caso seja eleito Presidente da República no próximo ano, o antigo líder do PSD compromete-se a “alertar, a avisar, a mobilizar vontades contra a violência doméstica” e a “fazer uma enorme pedagogia”.“Toda a violência é inaceitável, mas a violência doméstica é ainda mais incompreensível. A violência sobre mulheres, a violência sobre crianças, a violência sobre idosos”, lamenta no vídeo.Marques Mendes garante ainda que fará sempre “um discurso muito firme” e de apelo “a uma tolerância zero contra a violência doméstica”.“A sociedade em que estou empenhado em ajudar a construir é a sociedade do humanismo, da solidariedade e da justiça social. Temos que combater todas as formas de desumanidade”, remata na mensagem.O indulto presidencial, concedido anualmente em dezembro, consiste num perdão total ou parcial de uma pena. .Palácio de Belém de cor de laranja para lembrar violência contra as mulheres\n