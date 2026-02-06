Presidenciais: Joana Amaral Dias incita eleitores de André Ventura a anularem o voto

A psicóloga clínica Joana Amaral Dias, que era a candidata presidencial apoiada pelo ADN, e apareceu nos boletins de voto da primeira volta, apesar de ter sido chumbada pelo Tribunal Constitucional, partilhou uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira em que faz um apelo satírico a que os eleitores de André Ventura anulem os seus votos."Atenção! Ao votar Ventura risque bem o outro candidato!", lê-se no cartão empunhado por Joana Amaral Dias numa fotografia que a mesma partilhou nas redes sociais. A meio da tarde desta sexta-feira, a publicação tinha 161 partilhas e 2700 comentários, incluindo críticas de dirigentes e militantes do Chega..A posição de Joana Amaral Dias, que responsabilizou uma "sabotagem interna no ADN" por apenas 1575 das assinaturas que entregou terem sido consideradas válidas pelo Tribunal Constitucional, constrasta com a de Bruno Fialho, líder do ADN, que apelou ao voto em André Ventura na segunda volta das eleições presidenciais, ressalvando que essa indicação não é "um cheque em branco". "Goste-se mais ou menos, apoie-se mais ou menos, a única pessoa capaz de cumprir os mínimos requisitos da Constituição da República Portuguesa, e ajudar-nos a combater quem nos tenta retirar direitos, liberdades e garantias fundamentais, é André Ventura", defendeu Bruno Fialho, num vídeo partilhado nas redes sociais a 28 de janeiro, depois de ter ouvido António José Seguro interrogar-se, no único debate televisivo da segunda volta, sobre o que poderia fazer, como Presidente da República, se um governo português pretendesse fazer um processo extraordinário de naturalização de imigrantes, semelhante ao que está nos planos do executivo espanhol de Pedro Sanchéz.Nesse mesmo vídeo, Bruno Fialho acrescentou que "a abstenção, o voto nulo ou o voto em branco são um sinal de cobardia"..Ventura visita Beja por ser “bastante afetada” mas Câmara fala de impactos reduzidos .TC não admite candidaturas de Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa às Presidenciais