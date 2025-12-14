Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
As presidenciais de janeiro podem ser as mais concorridas de sempre. O recorde está estabelecido desde 2016, quando houve 10 nomes no boletim de voto.
Política

Presidenciais. António José Seguro e André Ventura entregam assinaturas no TC com meia-hora de diferença

O prazo para os candidatos à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa formalizarem o processo termina na quinta-feira. Os nomes apoiados pelo PS e pelo Chega fá-lo-ão esta segunda-feira.
Rui Miguel Godinho
