Presidenciais 2026: Lei da Nacionalidade e Pacto para a Saúde exponenciam diferenças entre Cotrim e Seguro

Vítor Gonçalves reencaminha o debate para o chumbo do Tribunal Constitucional a várias normas da Lei da Nacionalidade aprovada pela Assembleia da República, com Cotrim de Figueiredo a reconhecer que a decisão quanto à alteração no Código Penal, prevendo a retirada da nacionalidade a quem cometa crimes graves, "era esperada". E diz concordar com essa decisão em particular, que aponta como uma concessão do Governo "a outros partidos", sem nomear o Chega."Acho que estamos perante um caso de normal funcionamento das instituições", continua o eurodeputado liberal, assinalando que três das oito normas aprovadas pela Assembleia da República de que o PS pediu fiscalização não foram chumbadas. E realça que as três são essenciais, tanto no caso do aumento do prazo de residência exigível para requerer a nacionalidade como na retoma da necessidade de provas de meios de subsistência e de conhecimento suficiente da língua, cultura e símbolos nacionais. Quanto às que foram chumbadas, defende que duas terão sido por "incompetência na redação", e destaca que "lhe levanta dúvidas" aquela em que o Governo declara impedimento de requerer nacionalidade por quem tenha cometido crimes puníveis com pena de prisão efetiva de dois ou mais anos em Portugal. "A exigência de um registo criminal limpo não me parece uma exigência extraordinária", diz Cotrim de Figueiredo.Quanto aos passos seguintes, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal diz esperar que a Assembleia da República "não cometa a loucura de insistir naquela redação" e que os partidos que pretendem a entrada da lei em vigorar não façam "um braço de ferro com o Tribunal Constitucional".Por seu lado, António José Seguro diz-se "estupefacto" ao ouvir Cotrim de Figueiredo falar sobre uma lei que disse promulgar se fosse Presidente da República. "Em que é que ficamos?", pergunta, adotando a técnica que criticara minutos antes. "Promulgava a lei", responde o liberal, levando o socialista a dizer-se "esclarecido".