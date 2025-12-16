Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Presidenciais 2026: Lei da Nacionalidade e Pacto para a Saúde exponenciam diferenças entre Cotrim e Seguro

Antigos líderes do PS e da Iniciativa Liberal encontram-se na RTP com a expectativa de conseguirem convencer eleitores a dar-lhes acesso à segunda volta das eleições presidenciais.
Cotrim de Figueiredo realça normas da Lei da Nacionalidade que não foram chumbadas

Vítor Gonçalves reencaminha o debate para o chumbo do Tribunal Constitucional a várias normas da Lei da Nacionalidade aprovada pela Assembleia da República, com Cotrim de Figueiredo a reconhecer que a decisão quanto à alteração no Código Penal, prevendo a retirada da nacionalidade a quem cometa crimes graves, "era esperada". E diz concordar com essa decisão em particular, que aponta como uma concessão do Governo "a outros partidos", sem nomear o Chega.

"Acho que estamos perante um caso de normal funcionamento das instituições", continua o eurodeputado liberal, assinalando que três das oito normas aprovadas pela Assembleia da República de que o PS pediu fiscalização não foram chumbadas. E realça que as três são essenciais, tanto no caso do aumento do prazo de residência exigível para requerer a nacionalidade como na retoma da necessidade de provas de meios de subsistência e de conhecimento suficiente da língua, cultura e símbolos nacionais. Quanto às que foram chumbadas, defende que duas terão sido por "incompetência na redação", e destaca que "lhe levanta dúvidas" aquela em que o Governo declara impedimento de requerer nacionalidade por quem tenha cometido crimes puníveis com pena de prisão efetiva de dois ou mais anos em Portugal. "A exigência de um registo criminal limpo não me parece uma exigência extraordinária", diz Cotrim de Figueiredo.

Quanto aos passos seguintes, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal diz esperar que a Assembleia da República "não cometa a loucura de insistir naquela redação" e que os partidos que pretendem a entrada da lei em vigorar não façam "um braço de ferro com o Tribunal Constitucional".

Por seu lado, António José Seguro diz-se "estupefacto" ao ouvir Cotrim de Figueiredo falar sobre uma lei que disse promulgar se fosse Presidente da República. "Em que é que ficamos?", pergunta, adotando a técnica que criticara minutos antes. "Promulgava a lei", responde o liberal, levando o socialista a dizer-se "esclarecido".

Perguntas de Cotrim de Figueiredo sobre Pacto para a Saúde irritam Seguro

Cotrim de Figueiredo volta a perguntar a Seguro se não vê nada de positivo nas alterações legislativas propostas pelo Governo da AD. E apresenta logo uma conclusão: "Há alguém que se candidata à Presidência da República como eu, que quer mudar coisas, que não está satisfeito com o estado do país, que acha necessário fazer reformas; e há alguém que é vago nas suas propostas, e nas raras vezes em que não é vago não quer mudar absolutamente nada."

Quanto à "teoria dos ovos e dos cestos", pela qual o antigo secretário-geral do PS se apresenta "como o único candidato que não é da cor do Governo", Cotrim de Figueiredo realça que "também não é suspeito de o ser", levando Seguro a esclarecer que se refere à mesma área política. Mas o eurodeputado da Iniciativa Liberal insiste: "Se durante o seu mandato for eleito um Governo do PS, faz o quê? Demite-se? Os cestos nessa altura já não têm ovos?"

Cotrim de Figueiredo acrescenta que "o fundamental é que os candidatos sejam independentes em relação aos detentores do poder executivo, sejam eles quais forem". E, mesmo admitindo que tanto ele quanto o adversário "têm alguns pergaminhos e algum histórico" a demonstrar independência, defende que Seguro não tem defendido isso agora, tendo a "teoria muito perigosa" de que é impossível um Presidente da República ser independente face a um Governo da mesma área política.

"Não manipule as minhas palavras", reage Seguro, para quem o "nosso sistema político precisa de equilíbrio e de sensibilidade social". Passando ao ataque, o candidato apoiado pelo PS diz que, caso Cotrim de Figueiredo fosse eleito para o Palácio de Belém, promulgaria a legislação laboral "tal como está".

Seguro questiona a prioridade do Governo, dizendo que poderia ter começado com uma proposta para alterar a organização do Serviço Nacional de Saúde, "de modo a que os portugueses pudessem aceder a tempos e horas a cuidados de saúde".

Com quase menos dois minutos de tempo no debate, Cotrim de Figueiredo desafia Seguro a dizer o que pretende fazer na Saúde para lá do Pacto que tem defendido. "Os consensos e as capacidades de fazer pontes são excelentes quando se sabe para quê", critica o liberal, insistindo na ideia de que não foi possível perceber o que o adversário pretendia com o documento que apresentou.

Agastado com a estratégia de Cotrim de Figueiredo, Seguro diz que este não leu a sua proposta, que foi entregue ao único líder partidário com que debateu - embora André Ventura tenha reduzido o documento a "conversa de chacha". "Não venha com manobras processuais", diz o antigo secretário-geral do PS, defendendo que é preciso tornar o Serviço Nacional de Saúde atrativo para profissionais de saúde.

Cotrim de Figueiredo volta a dizer que "gostava de perceber o que quer dizer nova organização da Saúde". E desafia Seguro a dizer como iria fazer para distribuir melhor os médicos pelo território nacional e atraí-los para o Serviço Nacional de Saúde. "É só pagar mais?", questiona.

"A sua técnica neste debate é fazer-me perguntas, para depois ganhar tempo. Na forma e no marketing é exímio. Deixo-lhe os meus parabéns, mas isso não faz um Presidente", refere Seguro, esclarecendo que, em sua opinião, a atração de médicos e enfermeiros se faz com melhores salários, com progressão na carreira e condições para que as pessoas possam trabalhar com qualidade e a tempo e horas".

"Posso fazer-lhe uma última pergunta?", insiste Cotrim de Figueiredo, inquirindo se o adversário "tem contas feitas de quanto é que custa", com Vítor Gonçalves a dizer que António José Seguro "não é candidato a primeiro-ministro". Mas o eurodeputado da Iniciativa Liberal diz que, num debate entre candidatos a Presidente da República, "os portugueses têm direito a saber o que defendem e se são coisas implementáveis".

Seguro revela apoio de ex-vereador liberal. "Não tem para a troca", diz

António José Seguro também cumprimenta Cotrim de Figueiredo, agradecendo as "palavras amáveis" e a "gentileza" de ter concordado em adiar o debate quando esteve doente. Logo a seguir, faz uma clarificação, sobre declarações do líder do Chega na véspera, que tinha mencionado um encontro com o antigo secretário-geral do PS. "Não comparemos um almoço secreto entre André Ventura e Gouveia e Melo", diz Seguro, admitindo ter-se cruzado com o primeiro num evento da CNN.

Já em resposta à acusação de falta de abrangência feita pelo adversário, Seguro revela que tem entre os seus apoiantes Ricardo Valente, que foi vereador da Câmara do Porto, apontado pela Iniciativa Liberal e eleito nas listas do movimento independente de Rui Moreira. "É só para lhe dar um exemplo que não tem para troca", diz Seguro, com Cotrim a responder que tem deputados municipais socialistas consigo.

Dizendo-se "um candidato muito tranquilo" e "confiante no bom-senso dos eleitores", Seguro estabelece uma divergência de fundo em relação a Cotrim no que diz respeito ao anteprojeto de legislação laboral defendido pelo Governo. "A nossa diferença é que eu vetaria tal como estava e o meu adversário promulgaria tal como estava", diz o socialista, para quem a eventual eleição do liberal reforçaria o desequilíbrio do sistema político português.

Sobre as notícias acerca do encontro com a UGT, Seguro diz-se "satisfeito por o Governo ter reconhecido que começou mal este processo". E reafirma que "fere um princípio democrático", por não ter sido apresentado na campanha para as eleições legislativas, "fere um princípio de concertação social" e "induz precariedade". Algo que considera ter a consequência de fazer com que casais adiem o seu primeiro filho quando "precisávamos de rejuvenescer a nossa base demográfica em Portugal".

Debate arranca com "elogio envenenado" de Cotrim a Seguro

Desafiado pelo moderador Vítor Gonçalves a pronunciar-se sobre as negociações entre o Governo e a UGT, João Cotrim de Figueiredo começa por reconhecer "qualidades de integridade e transparência" a António José Seguro, com quem "é um gosto debater".

Após o que terão sido os segundos iniciais mais cordiais de todos os debates entre candidatos a Belém até agora, o eurodeputado da Iniciativa Liberal diz que os "requisitos mínimos" para ser Presidente da República não chegam, questionando que o antigo secretário-geral do PS seja inspirador - "não tenho visto grande coisa", comenta - e abrangente, "pois se nem no PS consegue fazer o pleno, dificilmente conseguirá fazer o mesmo no país".

Pelo contrário, Cotrim de Figueiredo apresenta-se como "o único candidato que consegue transcender a sua área política", mobilizando e entusiasmando as pessoas, "em volta de um projeto de modernidade", que considera estar a abrir-lhe as portas para a segunda volta das eleições presidenciais.

Quanto às negociações entre o Governo e a UGT, Cotrim de Figueiredo diz esperar que conduza "a um acordo que possa ser aceitável entre as duas partes", mas que não constitua um recuo do Governo em relação "à necessidade de adaptar a lei laboral aos novos tempos". E garante ter boas expectativas quanto à próxima reunião, marcada para 7 de janeiro, dessa vez com o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Dirigindo-se a António José Seguro, que disse estar pronto para vetar as alterações legislativas caso venha a ser o próximo Presidente da República, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal pergunta ao adversário "se não há nada naquele anteprojeto que lhe mereça simpatia".

Seguro defende que Portugal "precisa de ter um moderado na Presidência da República"

António José Seguro diz que "é preciso convencer os portugueses" a votar na sua candidatura, confrontado pela RTP, à entrada do edifício onde irá debater com João Cotrim de Figueiredo, com os resultados da sondagem da Universidade Católica, que só lhe confere intenção de voto presidencial de 39% dos inquiridos que votaram no PS para as eleições legislativas.

Para o antigo secretário-geral do PS, que aparece com 16% de intenções de voto nessa sondagem, atrás de André Ventura, Marques Mendes e Gouveia e Melo, "o país precisa de ter um moderado na Presidência da República". Alguém "com experiência", "que seja capaz de dialogar" e, sobretudo, "uma pessoa que possa equilibrar o sistema político".

Cotrim diz que "toda a gente começa a compreender" que pode passar à segunda volta 

Primeiro dos participantes no debate a chegar às instalações da RTP, João Cotrim de Figueiredo diz que "toda a gente começa a compreender que é possível" ser um dos candidatos apurados para a segunda volta das eleições presidenciais. Reagindo à sondagem da Universidade Católica, divulgada na véspera pela televisão pública, que lhe atribui 14% de intenções de voto, o eurodeputado da Iniciativa Liberal destacou que, nesse estudo, é o favorito entre os eleitores até 35 anos.

"Estou aqui para convencer aqueles que ainda estão indecisos e aqueles que não estão particularmente entusiasmados com os seus candidatos", reforçou Cotrim de Figueiredo, assumindo-se como "um Presidente mais arejado e moderno para os anos que se avizinham".

