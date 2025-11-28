Presidenciais 2026: Imigração e risos aquecem debate entre André Ventura e Catarina Martins

Após o moderador citar o cardeal patriarca de Lisboa, Rui Valério, que qualificou de "perigosa e maléfica" a "normalização do discurso de ódio que está a instalar-se na sociedade portuguesa", André Ventura diz que lhe preocupa mais a normalização da imigração ilegal, a qual assume querer acabar, "porque o país se tornou um descontrolo".E, depois de Catarina Martins voltar a dizer que é ilógico culpar a legislação aprovada pelo Bloco de Esquerda durante a Geringonça, pois não permite que as pessoas estejam em Portugal sem documentos, Ventura reage, com a fotografia da operação policial no Centro Comercial Babilónia novamente virada para a câmara, dizendo à adversária que "esta gente ilegal devia ir toda para asua casa, porque foi você que tornou o país a bandalheira em que se tornou".Reduzindo a intervenção do líder do Chega a "número de TikTok", Catarina Martins atira um "nao se vitimize, que lhe fica mal", dando razão ao cardeal, antes de citar o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), para destacar que o crime que mais vítimas mortais faz em Portugal é o da violência doméstica, por si associado ao discurso de extrema-direita e aos ciberataques.Reagindo a comentários do adversário às menções a apoio de "bilionários e trilionários" para alterar algoritmos nas redes sociais em favor da extrema-direita, Catarina Martins acusa Ventura de dizer "tontices" e "muitas coisas absurdas", ao que este responde que "aparentemente mais gente concorda" consigo.Já quando a eurodeputada menciona mecanismos de regulação das redes sociais, o líder do Chega contrapõe que se trata de censura. "Percebo que queiram acabar com as redes sociais porque acabaram com 50 anos de domínio da esquerda na comunicação social", defende, acrescentando que dispensa "lições de vida" de quem foi contratada pelo seu partido para ser assessora "antes de ir para eurodeputada".Como seria de esperar, num debate entre estes dois candidatos presidenciais, a conversa acaba por resvalar para o Médio Oriente. "Sobre mulheres também não me dá lições de moral", diz Ventura, conotando Catarina Martins com uma Palestina onde "as mulheres não podem estudar e não podem ter vida profissional". A bloquista responde com o "genocídio das mulheres e crianças palestinianas" e recorda que já disse que o adversário "era racista, porque é", acabando o processo judicial por ser arquivado."Eu gosto de Portugal, do país que somos e em que há tanta gente que se esforça para encontrar soluções", defende Catarina Martins, voltando a dizer que "Ventura odeia Portugal e insulta toda a gente", estando ao lado do Governo "que quer baixar salários" e defende políticas que dão "benefícios fiscais aos estrangeiros muito ricos".