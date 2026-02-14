PR promulga bilhete cultural gratuito para acompanhante de pessoa com deficiência

O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que cria o bilhete gratuito para um acompanhante de pessoa com deficiência nas entidades públicas promotoras de espetáculos de natureza artística, anunciou este sábado, 14 de fevereiro a presidência.A medida tinha sido aprovada em Conselho de Ministros a 17 de dezembro.Segundo foi então anunciado, o objetivo é tornar as salas mais inclusivas, e vem na sequência da criação, no início desse mês, do Selo - Espaços Culturais Acessíveis e Inclusivos (SECAI). Margarida Balseiro Lopes adiantou que a medida seria testada durante seis meses e deveria ser alargada aos privados até ao final do próximo ano..Governo reforça benefícios fiscais para mecenato cultural e alarga atividades e iniciativas abrangidas