Portugal e Espanha avançam com Gigafábrica Europeia de IA em investimento de 8 mil milhões de euros

Portugal e Espanha acordaram este sábado (6 de março) a apresentação de uma candidatura conjunta, de caráter paritário, para o desenvolvimento de uma Gigafábrica Europeia de Inteligência Artificial (IA). O projeto, que emana da Cimeira Ibérica, prevê um investimento de 8 mil milhões de euros destinado a elevar a capacidade tecnológica e digital da Península.O projeto estratégico pressupõe a instalação de infraestruturas tecnológicas em ambos os países, assegurando uma distribuição equilibrada de recursos e competências. Segundo disse fonte do Governo português ao DN, esta iniciativa representa o maior investimento conjunto alguma vez realizado entre as duas nações, consolidando uma candidatura que se pretende "robusta e competitiva" no exigente mercado global da inovação.O objetivo central desta parceria é reforçar o posicionamento de Portugal e Espanha -- e, por extensão, de todo o Sul da Europa -- na vanguarda do desenvolvimento da IA. Com este passo, os dois governos pretendem criar as condições necessárias para converter a região num verdadeiro centro nevrálgico de inovação em Inteligência Artificial, capaz de competir com os principais blocos tecnológicos mundiais.A gigafábrica planeada não será apenas um centro de processamento de dados, mas um ecossistema integrado que visa atrair investimento direto estrangeiro e fixar talento altamente qualificado. A escala de 8 mil milhões de euros reflete a ambição de criar infraestrutura física (centros de computação de alto desempenho) e lógica (desenvolvimento de algoritmos e modelos de linguagem) com ADN ibérico.As autoridades sublinham que a natureza paritária do projeto é fundamental para garantir que os benefícios da transição digital sejam sentidos de forma equitativa em ambos os territórios, potenciando sinergias em áreas como a energia — onde a Península já detém uma vantagem competitiva nas renováveis — e a conectividade internacional.Cimeira Ibérica como motor estratégicoA decisão de avançar com esta gigafábrica de IA é o culminar de um processo de aproximação política e económica que tem caracterizado estes encontros anuais, nos últimos anos, que reúnem os chefes de Governo e os respetivos ministros de pastas transversais. Historicamente, as cimeiras centravam-se na cooperação transfronteiriça, gestão de bacias hidrográficas comuns e ligações ferroviárias. Mas mais recentemente, a agenda tem sido dominada recentemente pela "Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço" e pela afirmação do "Bloco Ibérico" em Bruxelas. A gigafábrica agora proposta insere-se na nova visão de "Soberania Aberta" da União Europeia, que procura reduzir a dependência de tecnologias críticas de potências externas. Ao escolher a IA como o próximo grande projeto comum, Portugal e Espanha procuram deixar de ser apenas consumidores de tecnologia para se tornarem produtores de infraestrutura crítica, numa lógica de aproveitamento do atual momento de reindustrialização digital da Europa..Cimeira ibérica: Montenegro diz haver condições para alta velocidade Lisboa-Madrid em 2034