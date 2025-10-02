Governo confirma a presença de um quatro português na flotilha

O líder do Livre acusou esta quinta-feira Luís Montenegro de “uma atitude de frieza” em relação a “um ato de humanidade”.Rui Tavares contrapôs mesmo a postura do primeiro-ministro e também presidente do PSD, à do Presidente da República, fundador dos sociais-democratas, que ao início da tarde desta quinta-feira vai receber em Belém uma delegação do Bloco de Esquerda.Tavares diz que o PSD “era um partido que se caracterizava por defender o primado da dignidade da pessoa humana” e lembrou que o partido surgiu com base numa “tradição filosófica, chamada o personalismo, de origem social cristã, que basicamente está do lado daqueles que procuram fazer alguma coisa pela humanidade”.Na opinião do líder do Livre, o PSD “em grande medida perdeu a ligação a esses valores” e o primeiro-ministro “representa, na verdade, o desvio do PSD, o descaminho que o PSD levou”.“É alguém que não está a cuidar desses valores fundadores do PSD. De certa forma, a presença do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, com a sua posição política, com posições das quais discordamos, com trajetórias políticas diferentes, representa, apesar de tudo, ainda a ligação a esse passado que honrava o PSD, e que Luís Montenegro, infelizmente, do qual não tem sabido cuidar”, criticou.O deputado defendeu que a detenção dos ativistas, “se de facto ocorreu em águas internacionais, é claramente ilegal” e criticou quem, nas redes sociais, deseja que os portugueses não regressem.