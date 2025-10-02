Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Política

Governo confirma a presença de um quatro português na flotilha

Ministro da Defesa classifica como "panfletária" e "irresponsável" participação de portugueses na flotilha. Marcelo recebe Bloco de Esquerda às 14h.
Instagram / Flotilha Global Sumud

Livre acusa Montenegro de "frieza" e de não cuidar dos valores de humanidade do PSD

O líder do Livre acusou esta quinta-feira Luís Montenegro de “uma atitude de frieza” em relação a “um ato de humanidade”.

Rui Tavares contrapôs mesmo a postura do primeiro-ministro e também presidente do PSD, à do Presidente da República, fundador dos sociais-democratas, que ao início da tarde desta quinta-feira vai receber em Belém uma delegação do Bloco de Esquerda.

Tavares diz que o PSD “era um partido que se caracterizava por defender o primado da dignidade da pessoa humana” e lembrou que o partido surgiu com base numa “tradição filosófica, chamada o personalismo, de origem social cristã, que basicamente está do lado daqueles que procuram fazer alguma coisa pela humanidade”.

Na opinião do líder do Livre, o PSD “em grande medida perdeu a ligação a esses valores” e o primeiro-ministro “representa, na verdade, o desvio do PSD, o descaminho que o PSD levou”.

“É alguém que não está a cuidar desses valores fundadores do PSD. De certa forma, a presença do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, com a sua posição política, com posições das quais discordamos, com trajetórias políticas diferentes, representa, apesar de tudo, ainda a ligação a esse passado que honrava o PSD, e que Luís Montenegro, infelizmente, do qual não tem sabido cuidar”, criticou.

O deputado defendeu que a detenção dos ativistas, “se de facto ocorreu em águas internacionais, é claramente ilegal” e criticou quem, nas redes sociais, deseja que os portugueses não regressem.

MNE confirma quarto cidadão português na flotilha

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) confirmou esta quinta-feira que há um quarto cidadão português a integrar a flotilha, que seguia no barco "Selvaggia".

O ministério liderado por Paulo Rangel aguarda a autorização dos familiares, que contactaram o gabinete de emergência consular, para uma eventual divulgação da identidade desse cidadão.

Israel diz que "provocação" da flotilha acabou

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel anunciou esta quinta-feira que nenhuma das embarcações da flotilha tinha violado o bloqueio a Gaza e que a "provocação" acabou.

Uma última embarcação permaneceu à distância, mas "se ela se aproximar, a sua tentativa de entrar numa zona de conflito ativa e violar o bloqueio também será impedida", acrescentou na rede social X.

Greta Thunberg entre os ativistas detidos

Um vídeo do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, divulgado na quarta-feira e verificado pela Reuters, mostrou a ativista climática sueca Greta Thunberg sentada num convés rodeada de soldados, o que significa que está entre os ativistas da flotilha detidos pelas forças israelitas.

A jovem sueca já havia sido detida pelas forças israelitas em junho deste ano, juntamente com onze tripulantes de um pequeno navio organizado por um grupo pró-palestiniano chamado Coligação da Flotilha da Liberdade, enquanto se aproximavam de Gaza.

Carneiro apoia posição do Governo sobre os portugueses detidos

José Luís Carneiro apoiou esta quinta-feira a posição do Governo sobre os portugueses que integravam a flotilha e foram detidos pelas autoridades israelitas, considerando que o Estado está "a fazer tudo o que pode".

"Neste momento o Estado, pelas informações que disponho, está a fazer tudo o que pode fazer. Devo dizer que tive que o fazer muitas vezes quando era secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que é assegurar a proteção diplomática e consular a quem se vê em circunstâncias difíceis ou mesmo nestas circunstâncias", afirmou o líder socialista aos jornalistas em Estremoz, à margem de uma ação de campanha para as autárquicas, rejeitando fazer qualquer "juízo de valor" sobre "atitudes individuais".

Carneiro diz que a ação do Governo é uma matéria de Estado e conta com "o apoio do Partido Socialista".

"Não faço juízo de valor sobre aquilo que são atitudes individuais na expressão de uma liberdade, de uma autonomia e também de uma responsabilidade que as pessoas assumem na sua vida pessoal", respondeu, quando questionado sobre se se revia politicamente na ação dos três portugueses, entre os quais a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua.

Ministro da Defesa classifica como "panfletária" e "irresponsável" participação de portugueses na flotilha

O ministro da Defesa Nacional classificou esta quinta-feira como "panfletária" e "irresponsável" a participação de portugueses na flotilha humanitária rumo à Faixa de Gaza, sublinhando estar sempre "pelo lado da democracia e da liberdade".

"Manifestamente, constato uma iniciativa panfletária, que considero irresponsável, em direção a um território ocupado por uma organização terrorista, responsável por um ataque que vitimou mais de 1200 pessoas em Israel", disse Nuno Melo aos jornalistas numa ação de campanha eleitoral autárquica no mercado municipal de Mondim de Basto, no distrito de Vila Real.

O também presidente do CDS-PP afirmou que o movimento islamista Hamas "oprime minorias, sejam elas religiosas ou pessoas em função daquilo que é a sua orientação sexual".

"É para apoio a uma organização assim, considerada terrorista pela União Europeia, que estas pessoas se mobilizam em direção a um território que está em guerra?", lamentou Melo, cujo partido discordou do reconhecimento do Estado da Palestina.

O ministro diz confiar nas "autoridades que representam um estado democrático", desejando que Israel "se comporte agora como isso mesmo, devolvendo os cidadãos portugueses e os outros aos seus países de origem e tratando-os com respeito pelos direitos que lhes cabem".

Fabian Figueiredo: "Não temos informações sobre os detidos"

Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda, diz que não o partido não tem informações sobre os portugueses da Flotilha Sumud Global desde que foram detidos.

"Não temos informações sobre os detidos", afirmou em conferência de imprensa na sede do BE, realçando que o Presidente da República "tem sido inexcedível". Por outro lado, criticou o "silêncio ensurdecedor" do Governo.

Fabian Figueiredo disse que "o mundo está à falhar às crianças de Gaza" e que os três "portugueses integraram a missão humanitária para fazer chegar bens alimentares às crianças de Gaza"

Amnistia Internacional esperava que Estado português condenasse detenção de ativistas

O diretor da Amnistia Internacional - Portugal disse esta quinta-feira à Agência Lusa que o Estado português deveria ter condenado o Estado de Israel pela detenção dos ativistas internacionais da Flotilha Sumud Global.

João Godinho Martins disse que encara a situação com "preocupação e consternação" frisando que esperava uma posição mais firme por parte do Governo português em relação a Israel.

O dirigente recordou que na quarta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros português emitiu um comunicado, mas notou que "não houve uma única condenação sobre o facto de terem sido detidos civis portugueses" que integravam a flotilha humanitária que saiu de águas internacionais para águas de um Estado (Palestina) que Portugal reconheceu oficialmente.

"Isto tem de nos fazer pensar. Ninguém esperava que o ministro dos Negócios Estrangeiros voasse para Telavive para ir buscar os cidadãos portugueses, mas esperava-se uma palavra de condenação e esperava-se, desde o início, uma palavra de apoio a um esforço humanitário e de solidariedade", disse à Lusa João Godinho Martins.

Marcelo recebe Bloco de Esquerda ao início da tarde

O Presidente da República vai receber o Bloco de Esquerda esta quinta-feira, pelas 14h00, em audiência no Palácio de Belém.

A audiência foi pedida pelo partido após a detenção de Mariana Mortágua pelas forças israelitas.

Um dos navios da flotilha está a menos de uma hora da costa de Gaza

O navio Mikeno, da Flotilha Global Sumud, está a menos de uma hora da Faixa de Gaza, segundo a página de rastreio da missão, que indica a geolocalização da embarcação a sete milhas náuticas (cerca de 11 quilómetros) da costa do enclave.

Um total de 21 navios, dos 44 registados no rastreador da flotilha, foram intercetados pelas forças israelitas até às 07:00 desta quinta-feira. Outros 23 estão a caminho da costa de Gaza.

A Marinha israelita abordou três navios nas últimas horas: o Oxigono, o All-in e o Captain Nikos.

Antes foram foram intercetados o Alma, o Adara, o Sirius, o Aurora, o Dir Yassine, o Grande Blu, o Hio, o Huga, o Morgana, o Otaria, o Seulle, o Spectre e o Yulara, que transportavam um total de cerca de 200 pessoas.

Montenegro diz que "mensagem política" da flotilha está "executada" e espera regresso dos portugueses sem incidentes

Luís Montenegro falou esta quinta-feira, 2 de outubro, sobre a detenção de ativistas que seguiam na flotilha humanitária até Gaza, entre os quais três portugueses, por parte de Israel. O primeiro-ministro considera que a "mensagem política" dos participantes está "executada" e espera que o regresso dos portugueses "possa acontecer sem nenhum tipo de incidente".

“Do ponto de vista da mensagem política, ela estará neste momento executada. A ajuda humanitária propriamente dita que a flotilha levava, aquilo que desejo eu é que toda a ajuda humanitária – que vai muito para além, mas muito mesmo para além daquilo que esta iniciativa proporcionava - deve ser garantida”, declarou o líder do Governo aos jornalistas em Copenhaga, capital da Dinamarca.

“Se me pergunta se fosse eu a querer emitir uma mensagem política se fazia daquela maneira, eu não faria daquela maneira. Mas tenho respeito, naturalmente, por aqueles que pensam de maneira diferente”, prosseguiu Montenegro, que recordou que “há muito tempo que Portugal tem sido insistente no contexto internacional relativamente à necessidade de observar não só todo o direito humanitário que vigora na ordem jurídica internacional, como a situação concreta que é preciso ultrapassar de fazer chegar àquele território toda a ajuda humanitária”.

Mariana Mortágua e Sofia Aparício detidas. Embarcações da flotilha intercetadas pela Marinha israelita

Para o chefe do executivo português, o que interessa ao Governo neste momento “é salvaguardar a forma tranquila com que os nossos cidadãos devem ter oportunidade de regressar ao nosso território”, frisando que "não é de desprezar a circunstância de uma destas pessoas ser, além do mais, titular de um órgão de soberania”, numa referência à coordenadora e deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua.

Também a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte foram detidos esta quarta-feira pelas autoridades israelitas.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel anunciou esta quinta-feira que alguns dos ativistas da flotilha vão ser transferidos para território israelita e irá iniciar os procedimentos de deportação para a Europa, garantindo que os detidos "estão seguros e de boa saúde".

Henrique Cymerman: “É necessária uma declaração Balfour para a Palestina”

As detenções aconteceram depois de as forças navais terem intercetado pelo menos 13 embarcações da Flotilha Sumud Global, cortando "as transmissões em direto e as comunicações", o que a organização da iniciativa humanitária considera “um ataque ilegal contra trabalhadores humanitários desarmados”.

Montenegro espera que "tudo se vá processar com grande normalidade e que o retorno destes portugueses possa acontecer sem nenhum tipo de incidente”.

“Tem sido esse o quadro que nos tem sido transmitido pelas autoridades israelitas”, acrescentou, manifestando a disponibilidade de o Governo português participar "se houver necessidade de algum mecanismo de cooperação" com outros países.

Israel aperta o cerco à cidade de Gaza à espera da resposta do Hamas

“O que temos de salvaguardar é o apoio consular aos cidadãos portugueses e a forma tranquila como queremos que eles regressem a Portugal”, acrescentou.

O primeiro-ministro lembrou que, antes das detenções, o Governo apelou "a um cuidado redobrado a partir do momento em que a flotilha estava a aproximar-se do território de Israel e também de Gaza”.

Luís Montenegro
Médio Oriente
flotilha
Flotilha Humanitária

