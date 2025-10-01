Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Militares israelitas num raide à cidade de Gaza, durante o qual apreenderam armas.
Internacional

Israel aperta o cerco à cidade de Gaza à espera da resposta do Hamas

“Os que ficarem serão terroristas e apoiantes de terrorismo”, avisa Katz. Na Alemanha, polícia prende três suspeitos.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Internacional
Israel
Gaza
Hamas
Faixa de Gaza
