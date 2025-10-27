Paulo Rangel: "A habitação é o direito social mais frágil. É aquele que está em maior crise"

"A habitação é, hoje, o direito social mais frágil", de acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. O membro do Governo não tem dúvidas de que o mesmo setor é "aquele que está em maior crise".As declarações foram feitas na manhã desta segunda-feira, no discurso de abertura da Global Innovation Coop Summit 2025, que está a decorrer em Torres Vedras. O objetivo passa por promover um debate sobre o cooperativismo e a forma como este pode evoluir para beneficiar mais pessoas e mais áreas da sociedade.Ora, o Governo olha para o cooperativismo "como uma afirmação da sociedade civil. Uma afirmação de futuro", explica Paulo Rangel. Um "esquema de colaboração que precisa de ser modernizado, mas tem um potencial enorme", reitera. Neste sentido, "a iniciativa cooperativa tem um papel único" no progresso das sociedades", a uma escala global. O ministro salienta que a capacidade de "intervenção dos poderes públicos" é menor do que no passado. Isto porque "têm um fator de concentração global que limita a capacidade de chegar aos meios mais excluídos", sublinha Paulo Rangel.Em simultâneo, os poderes privados ganham importância e dependem, em grande medida, de fatores como a digitalização, o que significa que ganham responsabilidade perante as sociedades..Global Innovation Coop Summit 2025 (GICS)