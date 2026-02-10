Paulo Muacho não quer que ministra Maria Lúcia Amaral seja bode expiatório.
Paulo Muacho não quer que ministra Maria Lúcia Amaral seja bode expiatório.Gerardo Santos
Política

Paulo Muacho (Livre): "Ministra da Administração Interna não pode ser bode expiatório"

Deputado confirma ao DN que no debate quinzenal com o primeiro-ministro a inação após a depressão Kristin será central e tece críticas a vários elementos do Governo.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a

Ao contrário de Bloco de Esquerda e do PAN, o Livre não pede a demissão da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral. Ainda assim, o tom crítico é elevado e vai dominar intervenção do partido no debate quinzenal com o primeiro-ministro esta quarta-feira. "Entendemos que a ministra deve fazer uma profunda reflexão sobre se deve continuar. O primeiro-ministro deve fazer reflexão também. Contudo, não pode ser imputada a responsabilidade apenas à ministra. Há uma enorme incapacidade de perceber a tragédia em mãos. Face ao que foi sendo comunicado, desde a dificuldade dos serviços, à falta de capacidade de intervenção da proteção civil, haverá muitas críticas ao Governo, como um todo. A ministra não pode ser um bode expiatório", afirma o deputado do Livre Paulo Muacho.

O parlamentar alarga a crítica a muitas pastas. "Foi uma insensibilidade bastante grande do ministro da Economia [Castro Almeida] dizer que as pessoas se tinham de aguentar com o salário do mês passado, infelizmente o primeiro-ministro também comunicou mal, Leitão Amaro [ministro da Presidência] teve um instinto promocional depois", explana, sem se querer alongar quanto a possíveis substituições no Executivo.

Recorde-se que o Livre apresentou propostas no sentido de dotar de maior preparação as respostas a emergências (ver mais aqui).

Adiantou que para o debate quinzenal o Livre deverá priorizar também a Saúde, enfatizando que "a defesa ao Serviço Nacional de Saúde é prioritária" e que "há informações que mostram que o caminho que o Governo está a seguir não o vai melhorar."

Paulo Muacho não quer que ministra Maria Lúcia Amaral seja bode expiatório.
Inês de Sousa Real defende saída da ministra da Administração Interna, mas não para substituir por Leitão Amaro
Paulo Muacho não quer que ministra Maria Lúcia Amaral seja bode expiatório.
José Manuel Pureza: "A ministra da Administração Interna já não o devia ser"
António Leitão Amaro
ministério da Administração Interna
Manuel Castro Almeida
Paulo Muacho
Maria Lúcia Amaral
partido LIVRE
depressão Kristin

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt