Marcelo Rebelo de Sousa com hérnia encarcerada. Operado de urgência no Hospital de São João

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu entrada no Hospital de São João, no Porto, depois de se ter sentido indisposto.Realizada uma TAC abdominal, ao que o DN apurou, foi-lhe diagnosticada uma hérnia encarcerada pelo que a equipa clínica decidiu que o Presidente da República terá de ser submetido a cirurgia esta noite mesmo, tratando-se de uma "cirurgia urgente", segundo gonte oficial do Hospital de São João.Em declarações à imprensa, a diretora do Hospital de São João afirmou que o Presidente da República estava, pelas 22h00 a "entrar em bloco" e que era expectável que ficasse internado "nos próximos dias":A operação, segundo a mesma fonte, "tem um risco relativamente baixo", pelo que "é previsível que corra bem, sem complicações".O Preside tem um histórico prévio deste tipo de cirurgias, tendo sido operado a uma hérnia umbilical -- que também se encontrava encarcerada -- em dezembro de 2018, no Hospital Curry Cabral.O Presidente encontrava-se "bem disposto, lúcido e colaborante" antes de entrar para o bloco, assegurou aos jornalistas a administradora do Hospital de São João, que acrescentou ainda que a operação terá uma duração prevista de hora e meia."Paragem de digestão" foi primeiro diagnósticoInicialmente, fonte oficial da Presidência da República deu apenas conta que Marcelo Rebelo de Sousa tinha sofrido uma "paragem de digestão" quando regressava de Amarante, onde se deslocou para as cerimónias fúnebres do empresário António Mota.Segundo uma nota publicada no site da Presidencia da República, os médicos de Marcelo Rebelo de Sousa entenderam que, antes da viagem de regresso a Lisboa, seria melhor fazer exames médicos, que estarão a ser realizados neste momento.Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu-se para o Norte, de modo a participar nas exéquias do antigo presidente da Mota-Engil, que morreu neste domingo, aos 71 anos. Dirigiu-se à Igreja de São Gonçalo, em Amarante, onde foi realizada missa por António Mota, às 15h00, de onde os restos mortais do empresário seguiram para o jazigo familiar, no cemitério de Amarante.Pela manhã, o Presidente da República, que está a 11 dias de celebrar o 77.º aniversário, estivera na Praça dos Restauradores, em Lisboa, nas cerimónias comemorativas do 1.º de Dezembro, promovidas pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal e pela Câmara de Lisboa.A Presidência da República dará mais informações quando houver resultados desses exames.