Pedro Nuno Santos suspende mandato antes da votação do Orçamento de Estado

Pedro Nuno Santos vai suspender o mandato de deputado a partir de 24 de outubro, antes da discussão e votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2026, anunciou esta quinta-feira (9 de outubro) o ex-líder do PS à Lusa.O pedido de suspensão do mandato tem a duração de 180 dias e é justificado com "motivo ponderoso de natureza pessoal e profissional".Assim, o ex-secretário-geral socialista não estará já na Assembleia da República durante a discussão e votação do Orçamento do Estado na generalidade, agendadas para os dias 27 e 28 de outubro.Pedro Nuno Santos demitiu-se da liderança do PS logo na noite das eleições legislativas, marcada por um desaire do partido, mas quis assumir "para já" o seu lugar na bancada parlamentar.