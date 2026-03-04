O retrato de Marcelo por Vhils: uma década de história a partir de notícias de jornais

O retrato oficial que assinala os dez anos de presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, autoria do artista Alexandre Farto, também conhecido como Vhils, foi esta quarta-feira desvendado em Belém.A obra passa a integrar a Galeria dos Retratos, do Museu da Presidência da República. "Desde Columbano Bordalo Pinheiro, passando por Júlio Pomar e Paula Rego, esta é a primeira vez que o retrato presidencial não assume a forma de pintura. A proposta de Vhils introduz uma linguagem contemporânea na tradição institucional do retrato oficial, estabelecendo um diálogo entre memória histórica, materialidade e representação pública. A obra foi concebida a partir da técnica dos cartazes de rua, que o artista tem vindo a desenvolver ao longo do seu percurso", explica o estúdio do artista.Veja as fotos do fotojornalista Gerardo Santos:. "Para este retrato foram utilizados jornais nacionais com notícias marcantes dos últimos dez anos da vida política e social portuguesa. As folhas foram manualmente sobrepostas e posteriormente trabalhadas por subtração, através de escavação manual, até que a imagem emergisse das camadas acumuladas. A utilização do jornal, meio associado à circulação de informação, à memória coletiva e à efemeridade, assume um papel central, transformando o próprio material num elemento indissociável do significado da obra. O retrato não se limita, assim, à representação da figura presidencial, mas incorpora materialmente o tempo histórico em que o mandato decorreu", pode ler-se uma nota enviada às redações.O trabalho foi desenvolvido ao longo de cerca de meio ano no estúdio do artista, no Barreiro, "num processo que combinou investigação, experimentação formal e sucessivos momentos de reflexão e ajuste"."Durante esse período, o Presidente da República e a diretora do Museu da Presidência da República, Maria Antónia Matos, visitaram o estúdio, acompanhando a evolução da obra", que é inspirada numa fotografia de Rui Ochoa, fotógrafo oficial da Presidência da República e "figura incontornável do fotojornalismo político em Portugal"."A escolha desta imagem assumiu particular relevância para o artista, pela sua forte dimensão documental e histórica", indica o estúdio.Marcelo Rebelo de Sousa despede-se do Palácio de Belém e da Presidência da República na próxima segunda-feira, 9 de março, dia da tomada de posse de António José Seguro como novo chefe de Estado.