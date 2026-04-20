No fim de semana, Lula foi estrela do encontro Mobilização Global Progressista, que juntou líderes de esquerda em Barcelona.
No fim de semana, Lula foi estrela do encontro Mobilização Global Progressista, que juntou líderes de esquerda em Barcelona.Foto: EPA/Quique Garcia
Política

O Lula que visita Portugal está fragilizado no Brasil 

Sondagens a dar vantagem, por fatores variados, a Flávio Bolsonaro nas eleições preocupam Planalto. Se perder, “temos de aceitar o resultado”, diz o presidente, “mas extrema-direita não apresenta ideias, só ódio e mentiras”.
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