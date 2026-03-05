No último Conselho de Ministros com Marcelo e Montenegro, ambos concordam que foram "felizes"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, agradeceu esta quinta-feira, 5 de março, ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a colaboração institucional que mantiveram durante quase dois anos e considerou que foram felizes e eficazes, muitas vezes antecipando problemas."Nós fomos felizes e fomos eficazes", disse Luís Montenegro, na residência oficial de São Bento, em Lisboa, perante a comunicação social, no fim de uma reunião do Conselho de Ministros presidida por Marcelo Rebelo de Sousa, quatro dias antes do fim do seu segundo e último mandato consecutivo.Com Marcelo Rebelo de Sousa ao seu lado, o chefe do Governo PSD/CDS-PP considerou que os dois foram "resolvendo todos os problemas" que era preciso ultrapassar e "muitas vezes antecipando os problemas".Já o Presidente da República afirmou que nos quase dois anos de coabitação com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, foram felizes e sabiam, referindo que em termos estratégicos concordaram no essencial.O Presidente da República recordou a frase "éramos felizes e não sabíamos" que usou sobre o período de mais de oito anos em que coabitou com o anterior primeiro-ministro, António Costa, do PS. "Aqui, eu definiria: fomos felizes e sabíamos", contrapôs, sobre a sua convivência com o atual chefe do Governo.Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "foram dois anos muito intensos" com "uma cooperação institucional permanente, sem problemas", em que estiveram "de acordo quanto ao essencial das estratégias, externas, internas".Sobre Luís Montenegro, acrescentou: "O senhor primeiro-ministro é muito rápido, é muito intuitivo, gosta de antecipar o tempo político. Outras vezes gosta de fazer esperar politicamente a comunicação social, gosta do efeito surpresa, e gere isso de uma forma que a comunicação social não pode prever, não pode antecipar".Presidente da República e primeiro-ministro falaram sentados em dois cadeirões, na Sala da Lareira da residência oficial de São Bento, em Lisboa, numa conversa em registo informal.Antes, houve uma sessão de cumprimentos ao Presidente da República cessante por parte de todos os ministros e secretários de Estado do Governo PSD/CDS-PP, e uma foto de família.em atualização.Conselho de Ministros presidido por Marcelo será dedicado à lusofonia, PTRR e situação geopolítica