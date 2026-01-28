Nuno Melo à conversa com responsáveis da empresa Baykar e junto ao protótipo em tamanho real do caça sem tripulantes.
Nuno Melo à conversa com responsáveis da empresa Baykar e junto ao protótipo em tamanho real do caça sem tripulantes.NUNO VEIGA/LUSA
Política

Nuno Melo na Turquia: drones, caças sem tripulantes, blindados e a nova frente da Defesa portuguesa

PS e Chega reagem à visita à Turquia do ministro da Defesa. Ambos exigem retorno para a indústria nacional, mas há divergências na estratégia e nas exigências.
Valentina Marcelino
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
indústria de defesa
Nuno Melo
Defesa
Forças Armadas
Turquia
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt