Nova associação de “moderados” quer repensar o país a partir do Porto

A Associação Juntos pelo Futuro, um think thank composto por “moderados” ligados ao PS, PSD e CDS, atingiu a marca dos cem associados. O marco foi oficializado durante a assembleia-geral extraordinária que teve lugar na quarta-feira à noite. Ao DN, o advogado Filipe Lobo D’Ávila, antigo vice-presidente do CDS e membro da direção da associação, frisou que este movimento visa criar pontes entre pessoas de várias sensibilidades políticas (ver listagem abaixo), mas que têm em comum a defesa de um modelo económico e social assente na dignidade humana e na rejeição tanto de visões estatizantes como neoliberais.Sediada no Porto e formalizada através de uma Carta de Princípios aprovada em fevereiro de 2026, a Associação Juntos pelo Futuro assume como missão primordial “a defesa da dignidade da pessoa humana como pilar da vida coletiva”, disse o responsável, acrescentando que se trata de um espaço de reflexão “rigorosamente independente, plural e não-partidário, focado em promover a moderação e a participação cívica em torno dos desafios estruturantes que condicionam o desenvolvimento de Portugal”.“Não somos um movimento partidário, nem dependemos de partidos”, salientou o advogado, afirmando que a pluralidade é uma das “marcas distintivas” do crescimento da associação, numa altura em que a democracia enfrenta desafios crescentes causados pela polarização e pelos extremismos.“Entre os associados contam-se hoje advogados, académicos, médicos, gestores, economistas, jornalistas e engenheiros, além de representantes de diversas instituições. Esta diversidade de origens e sensibilidades é considerada essencial pela direção para garantir um debate livre de condicionalismos”, salientou Filipe Lobo D’Ávila, que foi também antigo secretário de Estado da Administração Interna e deputado, tendo abandonado o CDS em 2024.“Chegar aos 100 associados é o sinal claro de que existe uma necessidade real na sociedade portuguesa: a de criar um espaço livre, onde pessoas com diferentes percursos possam pensar o país em conjunto, sem agendas partidárias ou ‘donos’. Queremos colocar o conhecimento da sociedade à disposição de todos, criando uma plataforma de diálogo que não pretende doutrinar, mas sim valorizar a individualidade e a experiência de cada um”, afirmou.A associação tem vindo a apostar na ação social, através do apoio a estudantes universitários deslocados. E outro dos seus objetivos é assumir-se como um think tank de referência a partir do norte do país. “ Este centro de reflexão pretende produzir conhecimento técnico, promover debates informados e apoiar decisões estratégicas para o futuro do país, pautando-se pela independência analítica e pela capacidade de síntese entre diferentes áreas do saber”, acrescentou. .Membros Associados da “Associação Juntos pelo Futuro”• Abel Batista, jurista e técnico superior.• Agostinho Guedes, professor universitário e advogado.• Alexandrina Martins, presidente da sociedade portuguesa de terapeutas da fala.• Ana Camilo, técnica superior da Administração Pública.• Ana Filipa Urbano, advogada, presidente do Observatório dos Direitos Humanos.• Ana Luísa Peres, médica dentista.• Ana Mafalda Ferreira Leite, técnica superior em unidade hospitalar.• Ana Paula Peres, médica dentista.• Ana Rita Peres, advogada.• André Rodrigues Barbosa, advogado.• Ângela Maria Santos, professora.• António Figueiredo dos Santos, aposentado.• António Marques, diretor financeiro da Escola Portuguesa de Moçambique.• António Saraiva, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa.• António Simões Pinheiro, empresário e jurista.• Arnaldo Xarim, economista.• Artur Cassiano, jornalista.• Artur Costa, gestor bancário.• Bruno Ferreira da Costa, professor universitário.• Carlos Barroca, professor.• Carlos Robalo Cordeiro, médico e professor.• Catarina Freitas, arquiteta.• Clara Tavares, investigadora científica.• Daniel Morgado, revisor oficial de contas.• Daria Krashennikova, investidora.• Denisa Amor Ferreira Silva, educadora de infância.• Eduardo Fernandes, ex-diretor da Escola Portuguesa de Luanda.• Elsa Leonardo, advogada e empresária.• Fátima Pimenta, engenheira e empresária.• Fernando Camelo de Almeida, diretor comercial.• Fernando Peres, médico dentista e tricampeão nacional de Ralis.• Filipe Araújo, engenheiro e empresário.• Filipe Lobo d’Avila, advogado.• Guilherme Herculano Freitas Fernandes , gestor hoteleiro.• Gonçalo Dorotea Cevada, fiscalista.• Hélder Jesus Brito da Silva, provedor da Santa Casa Vila Nova da Barquinha.• Hélder Vaz, gestor tributário.• Helena Macedo, técnica superior.• Helena Tavares, jurista.• Hélio Loureiro, chef, escritor e comunicador.• Hugo Vasques, médico cirurgião.• Isabel Campos, aposentada.• Isidro de Brito, gestor, empresário e candidato a Presidente da Organização Mundial da Família.• Joana Resende, arquiteta.• João Casanova de Almeida, professor.• João Lagos, tricampeão nacional absoluto de ténis, ex-tenista e empresário organizador do Estoril Open e diferentes eventos desportivos.• João Luis Almeida, trader.• João Medeiros, consultor.• João Paulo Pereira, psicólogo clínico.• João Pedro Begonha, gestor e dirigente associativo.• Joaquim Ramos Costa de Castro, aposentado.• Jorge Costa Rosa, advogado.• Jorge Ferreira, professor e editor.• Jorge Miguel Costa Rosa, advogado.• José Carmo, revisor oficial de contas.• José Diogo Ferreira, licenciado em Gestão.• José Manuel Araújo, licenciado em Direito, técnico de administração parlamentar.• José Manuel Lemos Diogo, geógrafo e professor.• José Pereira Losada, advogado.• José Vitor Freitas , gestor.• Lara Amor Ferreira Silva, estudante de Direito.• Luis Mira, secretário-geral da CAP.• Luis Silva, operário fabril.• Luis Vieira, empresário.• Leonor Lobo d’Avila, estudante de economia.• Maria do Carmo Machado, professora.• Maria José Motta Sobreira, professora.• Maria José Teixeira, empresária da restauração.• Maria Miguel Brandão, doutoranda em Recursos Humanos.• Mário Antunes Varela, polícia e jurista.• Miguel Gomes, médico dentista e professor.• Miguel Gonçalves, responsável de segurança de informação.• Miguel Pina e Cunha, professor universitário.• Miguel Pires da Silva, empresário e antigo presidente da Juventude Popular.• Miguel Soares de Oliveira, médico, economista e antigo presidente do INEM.• Nuno Borges, revisor oficial de contas.• Nuno Cancela de Abreu, enólogo.• Paula Brito Medeiros, professora.• Paula Camelo de Almeida, professora e gestora.• Paula Campos, engenheira.• Paula Vieira de Castro, professora.• Paulo Almeida, advogado.• Paulo Francisco, gestor.• Paulo Gomo, músico.• Paulo Pimenta, engenheiro e empresário.• Pedro Baganha, arquiteto.• Pedro Oliveira, investidor.• Pedro Santos Azevedo, advogado.• Raul Camelo de Almeida, gestor.• Renata Martins D’Abreu, empresária.• Ricardo Dourado Leite, médico oftalmologista.• Ricardo Manuel Rodrigues Martins, gerente industrial.• Ricardo Oliveira Pinto, médico dentista.• Ricardo Valente, economista.• Rodrigo Lobo d’Avila, engenheiro.• Roque Brandão, presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto.• Rui Vinhas, engenheiro, gestor.• Sandra Macedo, gestora de projeto.• Sofia Antunes Varela, polícia e jurista.• Susana Castanheira Lopes, professora e anterior DG Administração Escolar.• Tiago Leite, gestor.• Tomás Lobo d’Avila, estudante de Direito.• Virgílio Nóbrega, jornalista.• Vítor Tito, consultor.• Vitor Correia de Almeida, médico dentista.