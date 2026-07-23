Filipe Lobo D’Ávila, membro da direção da associação
Filipe Lobo D’Ávila, membro da direção da associação
Política

Nova associação de “moderados” quer repensar o país a partir do Porto

Associação Juntos pelo Futuro junta uma centena de pessoas de várias áreas da sociedade civil. Em comum têm a defesa da economia social de mercado e a rejeição dos extremos.
Filipe Alves
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A Associação Juntos pelo Futuro, um think thank composto por “moderados” ligados ao PS, PSD e CDS, atingiu a marca dos cem associados. O marco foi oficializado durante a assembleia-geral extraordinária que teve lugar na quarta-feira à noite.

Ao DN, o advogado Filipe Lobo D’Ávila, antigo vice-presidente do CDS e membro da direção da associação, frisou que este movimento visa criar pontes entre pessoas de várias sensibilidades políticas (ver listagem abaixo), mas que têm em comum a defesa de um modelo económico e social assente na dignidade humana e na rejeição tanto de visões estatizantes como neoliberais.

Sediada no Porto e formalizada através de uma Carta de Princípios aprovada em fevereiro de 2026, a Associação Juntos pelo Futuro assume como missão primordial “a defesa da dignidade da pessoa humana como pilar da vida coletiva”, disse o responsável, acrescentando que se trata de um espaço de reflexão “rigorosamente independente, plural e não-partidário, focado em promover a moderação e a participação cívica em torno dos desafios estruturantes que condicionam o desenvolvimento de Portugal”.

“Não somos um movimento partidário, nem dependemos de partidos”, salientou o advogado, afirmando que a pluralidade é uma das “marcas distintivas” do crescimento da associação, numa altura em que a democracia enfrenta desafios crescentes causados pela polarização e pelos extremismos.

“Entre os associados contam-se hoje advogados, académicos, médicos, gestores, economistas, jornalistas e engenheiros, além de representantes de diversas instituições. Esta diversidade de origens e sensibilidades é considerada essencial pela direção para garantir um debate livre de condicionalismos”, salientou Filipe Lobo D’Ávila, que foi também antigo secretário de Estado da Administração Interna e deputado, tendo abandonado o CDS em 2024.

“Chegar aos 100 associados é o sinal claro de que existe uma necessidade real na sociedade portuguesa: a de criar um espaço livre, onde pessoas com diferentes percursos possam pensar o país em conjunto, sem agendas partidárias ou ‘donos’. Queremos colocar o conhecimento da sociedade à disposição de todos, criando uma plataforma de diálogo que não pretende doutrinar, mas sim valorizar a individualidade e a experiência de cada um”, afirmou.

A associação tem vindo a apostar na ação social, através do apoio a estudantes universitários deslocados. E outro dos seus objetivos é assumir-se como um think tank de referência a partir do norte do país. “

Este centro de reflexão pretende produzir conhecimento técnico, promover debates informados e apoiar decisões estratégicas para o futuro do país, pautando-se pela independência analítica e pela capacidade de síntese entre diferentes áreas do saber”, acrescentou.

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Membros Associados da “Associação Juntos pelo Futuro”

• Abel Batista, jurista e técnico superior.

• Agostinho Guedes, professor universitário e advogado.

• Alexandrina Martins, presidente da sociedade portuguesa de terapeutas da fala.

• Ana Camilo, técnica superior da Administração Pública.

• Ana Filipa Urbano, advogada, presidente do Observatório dos Direitos Humanos.

• Ana Luísa Peres, médica dentista.

• Ana Mafalda Ferreira Leite, técnica superior em unidade hospitalar.

• Ana Paula Peres, médica dentista.

• Ana Rita Peres, advogada.

• André Rodrigues Barbosa, advogado.

• Ângela Maria Santos, professora.

• António Figueiredo dos Santos, aposentado.

• António Marques, diretor financeiro da Escola Portuguesa de Moçambique.

• António Saraiva, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa.

• António Simões Pinheiro, empresário e jurista.

• Arnaldo Xarim, economista.

• Artur Cassiano, jornalista.

• Artur Costa, gestor bancário.

• Bruno Ferreira da Costa, professor universitário.

• Carlos Barroca, professor.

• Carlos Robalo Cordeiro, médico e professor.

• Catarina Freitas, arquiteta.

• Clara Tavares, investigadora científica.

• Daniel Morgado, revisor oficial de contas.

• Daria Krashennikova, investidora.

• Denisa Amor Ferreira Silva, educadora de infância.

• Eduardo Fernandes, ex-diretor da Escola Portuguesa de Luanda.

• Elsa Leonardo, advogada e empresária.

• Fátima Pimenta, engenheira e empresária.

• Fernando Camelo de Almeida, diretor comercial.

• Fernando Peres, médico dentista e tricampeão nacional de Ralis.

• Filipe Araújo, engenheiro e empresário.

• Filipe Lobo d’Avila, advogado.

• Guilherme Herculano Freitas Fernandes , gestor hoteleiro.

• Gonçalo Dorotea Cevada, fiscalista.

• Hélder Jesus Brito da Silva, provedor da Santa Casa Vila Nova da Barquinha.

• Hélder Vaz, gestor tributário.

• Helena Macedo, técnica superior.

• Helena Tavares, jurista.

• Hélio Loureiro, chef, escritor e comunicador.

• Hugo Vasques, médico cirurgião.

• Isabel Campos, aposentada.

• Isidro de Brito, gestor, empresário e candidato a Presidente da Organização Mundial da Família.

• Joana Resende, arquiteta.

• João Casanova de Almeida, professor.

• João Lagos, tricampeão nacional absoluto de ténis, ex-tenista e empresário organizador do Estoril Open e diferentes eventos desportivos.

• João Luis Almeida, trader.

• João Medeiros, consultor.

• João Paulo Pereira, psicólogo clínico.

• João Pedro Begonha, gestor e dirigente associativo.

• Joaquim Ramos Costa de Castro, aposentado.

• Jorge Costa Rosa, advogado.

• Jorge Ferreira, professor e editor.

• Jorge Miguel Costa Rosa, advogado.

• José Carmo, revisor oficial de contas.

• José Diogo Ferreira, licenciado em Gestão.

• José Manuel Araújo, licenciado em Direito, técnico de administração parlamentar.

• José Manuel Lemos Diogo, geógrafo e professor.

• José Pereira Losada, advogado.

• José Vitor Freitas , gestor.

• Lara Amor Ferreira Silva, estudante de Direito.

• Luis Mira, secretário-geral da CAP.

• Luis Silva, operário fabril.

• Luis Vieira, empresário.

• Leonor Lobo d’Avila, estudante de economia.

• Maria do Carmo Machado, professora.

• Maria José Motta Sobreira, professora.

• Maria José Teixeira, empresária da restauração.

• Maria Miguel Brandão, doutoranda em Recursos Humanos.

• Mário Antunes Varela, polícia e jurista.

• Miguel Gomes, médico dentista e professor.

• Miguel Gonçalves, responsável de segurança de informação.

• Miguel Pina e Cunha, professor universitário.

• Miguel Pires da Silva, empresário e antigo presidente da Juventude Popular.

• Miguel Soares de Oliveira, médico, economista e antigo presidente do INEM.

• Nuno Borges, revisor oficial de contas.

• Nuno Cancela de Abreu, enólogo.

• Paula Brito Medeiros, professora.

• Paula Camelo de Almeida, professora e gestora.

• Paula Campos, engenheira.

• Paula Vieira de Castro, professora.

• Paulo Almeida, advogado.

• Paulo Francisco, gestor.

• Paulo Gomo, músico.

• Paulo Pimenta, engenheiro e empresário.

• Pedro Baganha, arquiteto.

• Pedro Oliveira, investidor.

• Pedro Santos Azevedo, advogado.

• Raul Camelo de Almeida, gestor.

• Renata Martins D’Abreu, empresária.

• Ricardo Dourado Leite, médico oftalmologista.

• Ricardo Manuel Rodrigues Martins, gerente industrial.

• Ricardo Oliveira Pinto, médico dentista.

• Ricardo Valente, economista.

• Rodrigo Lobo d’Avila, engenheiro.

• Roque Brandão, presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto.

• Rui Vinhas, engenheiro, gestor.

• Sandra Macedo, gestora de projeto.

• Sofia Antunes Varela, polícia e jurista.

• Susana Castanheira Lopes, professora e anterior DG Administração Escolar.

• Tiago Leite, gestor.

• Tomás Lobo d’Avila, estudante de Direito.

• Virgílio Nóbrega, jornalista.

• Vítor Tito, consultor.

• Vitor Correia de Almeida, médico dentista.

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