Morreu Eurico Figueiredo, histórico socialista e professor catedrático

Eurico Figueiredo morreu este sábado, 27 de dezembro de 2025, no Hospital de Santo António, no Porto, aos 86 anos. O antigo deputado encontrava-se internado na unidade hospitalar após ter contraído gripe A, não tendo resistido às complicações de saúde decorrentes da infeção.Com um percurso ligado à consolidação da democracia em Portugal, Eurico Figueiredo filiou-se no Partido Socialista (PS) em agosto de 1974. Ao longo da sua carreira política, exerceu funções como deputado à Assembleia da República em diferentes legislaturas. Em 1999, o antigo parlamentar desvinculou-se do partido, justificando a decisão com divergências políticas face à linha seguida pela direção de António Guterres.No plano académico e profissional, foi professor catedrático de Psiquiatria e Saúde Pública no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) da Universidade do Porto, sendo reconhecido como uma figura central no ensino e desenvolvimento desta especialidade médica em Portugal. Pelo seu papel no combate à ditadura e pelo contributo cívico ao país, foi condecorado em 1997 pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.