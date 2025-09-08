Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, durante um econtro com o seu homólogo chinês, Wang Yi, no Grande Palácio do Povo.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, durante um econtro com o seu homólogo chinês, Wang Yi, no Grande Palácio do Povo.Foto: António cotrim/Lusa
Política

Montenegro visita China para apresentar Portugal como “negociador honesto”

O primeiro-ministro inicia esta terça-feira uma visita à China e ao Japão. O DN conversou com os investigadores Bernardo Ivo Cruz e José Palmeira, que traduzem a importância destes encontros.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
Política
China
Japão
Xi Jinping
Visita oficial
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt