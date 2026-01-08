Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Luís Montenegro protegeu Ana Paula Martins dos muitos ataques provenientes dos diversos partidos da oposição.
Política

Montenegro receita 275 viaturas do INEM contra diagnósticos de colapso do SNS

Três mortes de pessoas à espera de ambulância em dois dias faziam adivinhar debate quinzenal difícil para Ana Paula Martins. Oposição quer mudanças na Saúde, mas primeiro-ministro respondeu com 16,8 milhões de euros para “inverter desinvestimento” socialista.
Publicado a
Luís Montenegro
Saúde
INEM
SNS
Parlamento
Debate quinzenal
