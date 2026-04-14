Montenegro diz que divulgação dos clientes da Spinumviva segue termos definidos pela EpT

O primeiro-ministro disse esta terça-feira, 14 de abril, que a interação com a Entidade para a Transparência sobre a Spinumviva decorre nos termos previstos, reiterando que antecipou a divulgação dos clientes devido às “burocracias exageradas” da entidade.Numa resposta enviada à Lusa, o gabinete do primeiro-ministro esclareceu que “a interação com a EpT ainda está a decorrer, de acordo com os procedimentos da responsabilidade da entidade”, mas insistiu que a lista de clientes da Spinumviva “corresponde à lista que foi divulgada no comunicado do Gabinete do Primeiro-Ministro de 26 de março de 2026, e que já tinha sido entregue à EpT no dia 29 de abril de 2025”.“Nesse comunicado, explicou-se o contexto deste processo e antecipou-se a publicitação da já conhecida lista de clientes para que esta não ficasse dependente de burocracias exageradas e dificuldades operativas da plataforma digital da EpT”, salienta.A 26 de março, o primeiro-ministro negou qualquer intenção de esconder informação à Entidade para a Transparência e divulgou a lista de 13 clientes da sua antiga empresa, Spinumviva, que disse já ser conhecida devido a uma “fuga de informação do parlamento”.Num comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro afirmou ter recebido nos últimos dias “38 notificações da EpT que, em suma, se destinam a pedir a repetição da informação prestada em abril 2025”.Montenegro indicou como clientes da empresa Spinumviva: Radio Popular, SA; Lopes Barata, Consultoria e Gestão, Lda; CLIP - Colégio Luso Internacional do Porto, SA; Ferpinta - Indústrias de Tubo de Aço de Fernando Pinho Teixeira, S.A; Solverde, Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde, S.A; Cofina S.A; Grupo Joaquim de Barros Rodrigues & Filhos Lda, Rodáreas - Áreas de Serviço, Lda; ITAU SA; Sogenave SA; Portugalenses Transportes SA; Beetsteel ; INETUM PORTUGAL SA e Grupel SA.Apesar disso, um dia depois a EpT esclareceu que a divulgação pública dos clientes da antiga empresa do primeiro-ministro não o dispensa das suas “obrigações declarativas” e assegurou que o número de notificações enviadas respeitam a lei.Em resposta à Lusa sobre se a divulgação feita pelo primeiro-ministro da lista de clientes da Spinumviva dá resposta ao que era exigido, a Entidade para a Transparência refere que não lhe compete “substituir-se aos titulares no cumprimento das suas obrigações declarativas” e que devem ser os próprios a “dar sequência" às indicações dadas pela Transparência.Já hoje, a EpT esclareceu que o incumprimento das obrigações declarativas pode resultar numa queixa no Ministério Público, mas antes o titular é notificado para uma audição, sendo que ao primeiro-ministro não se aplicam as sanções previstas.Em resposta à Lusa, depois de ter invocado o sigilo quanto ao caso concreto a envolver o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e os clientes da Spinumviva, a Entidade para a Transparência (EpT) respondeu sobre o regime geral aplicável quando um titular de cargo político não preenche ou não corrige a respetiva declaração única.Segundo a Entidade, quando é detetada uma declaração incompleta ou incorreta, são pedidos esclarecimentos ao titular, que dispõe de dez dias úteis para responder. Caso a situação se mantenha, "o titular é notificado", nos termos previstos no Estatuto da EpT "para efeitos de ser ouvido por um prazo de 10 dias úteis".Se, ainda assim, a situação permanecer, a Entidade para a Transparência comunica "às entidades que sejam responsáveis pela aplicação de sanções ao titular ou ao Ministério Público, sempre que aplicável, para efeitos de promoção junto das entidades judiciais", referiu..Transparência aguarda TC para divulgar clientes da Spinumviva. Decisão será aplicada a casos idênticos.Spinumviva. Montenegro nega intenção de esconder informação à Entidade da Transparência e divulga 13 clientes