Montenegro diz a Xi Jinping que conta com “relação próxima” da China com Rússia para alcançar a paz na Ucrânia

O primeiro-ministro português afirmou esta terça-feira, 9 de setembro, perante o presidente da República Popular da China, Xi Jinping, que conta com a sua relação próxima com a Rússia para que seja possível "construir uma paz justa e duradoura" na Ucrânia.No seu primeiro dia de visita oficial à China, Luís Montenegro fez estas declarações no início do encontro com o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, do qual os jornalistas só puderam gravar os primeiros três minutos."Não posso deixar de, em nome do Governo de Portugal, transmitir ao Sr. Presidente que contamos muito com o vosso contributo e a relação próxima que a China mantém com a Federação Russa para podermos, o mais rápido que seja possível, construir uma paz justa e duradoura na Ucrânia", afirmou.Poucos momentos depois, foi pedido à comunicação social que saísse da sala.Antes, Montenegro sublinhou que, no contexto internacional, Portugal e a China têm mantido "em muitas ocasiões uma base de cooperação e de partilha de valores"."A China tem um papel fundamental no contexto global e internacional, é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e nós esperamos o vosso contributo para podermos construir pontes entre povos, aproximar alguns daqueles que se encontram em conflito, promover a paz, promover o multilateralismo, promover o respeito pelos direitos humanos", afirmou.No encontro, Luís Montenegro começou por referir que "é com muito gosto" que realiza esta visita oficial à China, depois de breves declarações do presidente chinês, Xi Jinping.“Como o Sr. Presidente afirmou, Portugal e a China têm uma relação fundada numa história que partilharam com vários momentos em comum, mas também uma relação virada para o futuro. Recordo bem a visita do Sr. Presidente a Portugal há sete anos e quero transmitir-lhe também os cumprimentos do Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa", disse.O primeiro-ministro português manifestou concordância com as palavras de Xi Jinping sobre a forma como decorreu a transição da administração de Macau de Portugal para a China, em 1999."Tivemos na transição de Macau uma boa expressão da forma como conseguimos convergir e conseguimos garantir a identidade cultural e o relacionamento entre a região administrativa especial de Macau, com Portugal e com a China", disse. .PM agradece apoio da China durante a crise financeira.Luís Montenegro agradeceu perante o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, o apoio deste país a Portugal durante o período da crise financeira."Ao nível da nossa cooperação económica bilateral, é meu dever dizer-lhe que não nos esquecemos, pelo contrário, temos muito bem presente e respeitamos a aposta que a China desenvolveu na economia portuguesa, num dos momentos mais críticos do nosso país, quando da crise financeira", afirmou.Tal como tinha sido destacado momentos antes pelo presidente da República Popular da China, também Montenegro considerou que, nos últimos anos, os dois países reforçaram laços "em vários setores da economia, da energia à banca, da saúde ao abastecimento de água"."A nossa convicção é que podemos continuar a trilhar esse caminho na base da confiança", disse o primeiro-ministro, na última frase ainda audível pelos jornalistas, que foram convidados a sair da sala do Grande Palácio do Povo, onde decorreu o encontro..Xi Jinping diz que “Portugal é "um bom amigo da China” e elogia Guterres, Durão e Costa.O presidente da República Popular da China, Xi Jinping, afirmou que “Portugal é um bom amigo da China”, e elogiou o papel internacional dos anteriores primeiros-ministros António Guterres, Durão Barroso e António Costa.No primeiro dia da visita oficial do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, à China, Xi Jinping fez breves declarações abertas à comunicação social no início do encontro entre ambos, que decorreu no Grande Palácio do Povo, em Pequim.O presidente da República Popular da China começou por dizer ser "um prazer" conhecer o primeiro-ministro, Luís Montenegro."Seja bem-vindo na visita à China. Lembro que em 2018 eu fiz uma visita de Estado a Portugal, que me deixou uma bela impressão, e profunda", disse, aproveitando para pedir a Montenegro que transmita ao chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, "sinceros cumprimentos", de acordo com a tradução simultânea para português das suas declarações.O presidente chinês salientou que China e Portugal "são ambos países com profunda história, e os dois povos possuem idiossincrasia, abertura, inclusão, progresso e autonomia", defendendo que "Portugal desempenha um papel importante e singular no palco internacional".Xi Jinping destacou ainda "o papel importante" desempenhado por três antigos primeiros-ministros portugueses nos assuntos internacionais e regionais."O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e o ex-presidente da Comissão Europeia Durão Barroso. Eu tenho boas relações com eles", frisou.Na breve declaração, o presidente chinês afirmou que "Portugal é bom amigo da China" e considerou que ambos os países resolveram "de forma adequada a questão de Macau através de negociações amistosas"."Portugal também foi o primeiro país da Europa Ocidental a assinar com a China atos de cooperação no âmbito da iniciativa ‘Uma faixa, uma rota”, e o primeiro país da Zona Euro que emitiu títulos" na moeda chinesa, disse..O primeiro-ministro português iniciou hoje uma visita oficial à China de dois dias, durante a qual passará por Macau, seguindo depois para o Japão, onde ficará até sexta-feira, com passagens por Tóquio e Osaka..Luís Montenegro aterrou em Pequim ao início da tarde de segunda-feira, num momento fechado à comunicação social, mas de que há imagens nas redes sociais do primeiro-ministro, e não teve qualquer agenda pública nesse dia.A agenda oficial do primeiro-ministro começou hoje de manhã com uma cerimónia de deposição de uma coroa de flores no monumento aos Heróis do Povo, na Praça Tiananmen, em que esteve acompanhado pela mulher e pelos três ministros que integram esta visita: Paulo Rangel, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial, e Graça Carvalho, ministra do Ambiente e Energia.Neste ponto, que apenas pôde ser acompanhado no local por um fotojornalista e um repórter de imagem, foram tocados os hinos de Portugal e da China.Além do encontro com o presidente da República Popular da China, Xi Jinping -, Luís Montenegro reuniu-se antes com o presidente da Assembleia Popular Nacional da China, Zhao Leji.Ao final da tarde, o chefe do Governo português terá um encontro de trabalho com o homólogo chinês, Li Qiang, também no Grande Palácio do Povo, seguindo ainda hoje para a Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), onde tem agenda na manhã de quarta-feira.Na quinta e sexta-feira, Montenegro fará uma visita oficial ao Japão, com passagens por Tóquio e Osaka..Montenegro visita China para apresentar Portugal como “negociador honesto”.Luís Montenegro encontra-se com Xi Jinping e Shigeru Ishiba em visita à China e Japão