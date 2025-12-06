Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O presidente do PSD Luís Montenegro participa no X Congresso Nacional dos Autarcas Social Democratas (ASD)JOSÉ COELHO / Lusa
Política

Montenegro aumenta objetivos. Agora fala de salário mínimo nos 1600 e médio nos 3000 euros

Primeiro-ministro sugere aproveitar a oportunidade da possível mudança das leis laborais para elevar salário mínimo e médio através do crescimento económico.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, aumentou este sábado, 6 de dezembro, os objetivos salariais para o país, falando agora em 1600 euros de salário mínimo e 3000 euros de médio, um dia após mencionar valores inferiores.

"Nós não queremos crescer 2% ao ano. Queremos crescer 3%, 3,5%, 4%. Nós queremos que o salário mínimo não chegue aos 1100 [euros]. Esse é o objetivo que temos para esta legislatura, mas nós queremos mais. Que chegue aos 1500 ou aos 1600", disse no encerramento do X Congresso Nacional dos Autarcas Social-Democratas (ASD), no Porto.

O primeiro-ministro, que na sexta-feira tinha sugerido aproveitar a oportunidade da possível mudança das leis laborais para elevar o salário mínimo para os 1500 euros e o médio para 2000 ou 2500, disse este sábado não querer "que o salário médio chegue aos 1600 ou 1700", mas sim que "chegue aos 2500, 2800 ou 3000 euros".

Também na sexta-feira à noite, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusou o primeiro-ministro de estar a “lançar uma cenoura” aos trabalhadores ao falar no aumento do salário mínimo para 1500 euros, numa tentativa de esvaziar o conteúdo da greve geral.

Quer à entrada e à saída do Auditório Nobre do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), onde decorreu o congresso dos autarcas social-democratas, Luís Montenegro não quis prestar declarações aos jornalistas.

"Nós queremos, efetivamente, criar a riqueza que possa combater a pobreza. Nós queremos um país que pense e execute um projeto de desenvolvimento que possa ser duradouro, que possa ser consistente, que possa ser suficientemente robusto para, cada vez mais, ser exemplar, como já é, hoje, à escala europeia", frisou no seu discurso.

O líder do PSD atirou ainda aos que "duvidam" da ambição do Governo.

"São os mesmos que duvidaram que o ano passado que nós atingíamos as nossas metas orçamentais e económicas. Superámo-las. São os mesmos que este ano tornaram a duvidar e nós vamos tornar a superar", assegurou.

O primeiro-ministro antecipou também que "daqui a um ano" as suas palavras "vão fazer ainda mais sentido", tal como daqui a quatro anos, no final da legislatura e dos mandatos autárquicos, que terminam ambos em setembro de 2029.

Luís Montenegro
PSD
salário mínimo
Greve geral

