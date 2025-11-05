Montenegro assume referência para a governação: "Há um Portugal antes e um Portugal depois de Aníbal Cavaco Silva"

O primeiro-ministro assumiu esta quarta-feira, 5 de novembro, que Cavaco Silva é a sua referência e inspiração para a ação governativa, dizendo que, tal como o antigo chefe do Governo, sente a responsabilidade de ser “um farol para o país”.Luís Montenegro falava na homenagem a Aníbal Cavaco Silva, na residência oficial em São Bento, que assinala os 40 anos da sua primeira tomada de posse como primeiro-ministro, a 6 de novembro em 1985.Depois de há alguns dias ter dito que, do ponto de vista ideológico e de pensamento político o atual Governo PSD/CDS-PP é “sá-carneirista”, hoje apontou outra inspiração para a sua forma de governar.“Quero aqui dizer, sem nenhum problema, pelo contrário, com muito gosto, que do ponto de vista da inspiração governativa, da forma de estar, lidar e executar a tarefa de coordenação do Governo, a nossa e a minha referência e inspiração é precisamente Aníbal Cavaco Silva”, afirmou.E acrescentou: “Como ele, hoje sentimos a responsabilidade de sermos um farol para dar ao país uma orientação para o rumo que queremos seguir, como fez Cavaco Silva há 40 anos, com o intuito de não deixar nenhum português para trás, com o intuito de dar a todos as mesmas oportunidades”, disse Montenegro, apontando várias semelhanças entre os seus governos e os executivos cavaquistas.Nesta sessão, que decorreu na Sala da Lareira, participaram os ministros do atual Governo e vários antigos governantes de Cavaco Silva, como o atual candidato presidencial Luís Marques Mendes, a conselheira de Estado Leonor Beleza ou a antiga líder do PSD Manuela Ferreira Leite.Eduardo Catroga, João de Deus Pinheiro, Teresa Patrício Gouveia, Faria de Oliveira e Mira Amaral foram outros dos convidados da cerimónia.O primeiro-ministro manifestou ainda “imensa gratidão” a Aníbal Cavaco Silva, que considerou responsável pelo “ciclo mais proveitoso” da democracia portuguesa”, dizendo que há um Portugal “antes e depois” da governação do antigo chefe do Governo.Luís Montenegro falava na homenagem a Aníbal Cavaco Silva, na residência oficial em São Bento, que assinala os 40 anos da sua primeira tomada de posse como primeiro-ministro, a 06 de novembro em 1985. .“É justo reconhecer que há um Portugal antes e um Portugal depois de Aníbal Cavaco Silva”, disse.. Montenegro defendeu que o período de governação de Cavaco Silva deixou “marcas muito impressivas” no país e marcou muitas gerações, incluindo a sua, dizendo que pôde usufruir de “um conjunto de oportunidades” graças às várias e transformações no país na década entre 1985 e 1995.“O Presidente Cavaco Silva é, efetivamente, uma personalidade central da história de Portugal, da nossa democracia e da nossa política contemporânea, defendeu.O primeiro-ministro considerou que os governos entre 1985 e 1995 “ficaram marcados por decisões corajosas, por muita determinação, por um conjunto muito extenso e coordenado de reformas que transformaram as políticas públicas, a sociedade portuguesa”.“Construíram, de facto, as bases de um Portugal moderno, de um Portugal virado para o futuro, de um Portugal que finalmente almejou estar ao nível dos países mais desenvolvidos da Europa”, disse.Montenegro destacou o “programa inigualável de transformações de infraestruturas”, mudanças nos sistemas de ensino e de saúde, mas também no mercado de trabalho ou no sistema fiscal, bem como na afirmação e reconhecimento do país à escala internacional.“O primeiro-ministro Cavaco Silva foi um protagonista internacional ao mais alto nível (…) Foi um europeísta convicto, liderou efetivamente de forma decisiva a integração plena de Portugal na construção europeia e elevou o patamar de relação de Portugal com os países lusófonos, criando as bases para a criação da CPLP”, afirmou.Tendo na primeira fila a mulher Carla Montenegro, ao lado de Maria Cavaco Silva, Luís Montenegro disse ser uma honra dizer hoje “muito obrigado” ao antigo primeiro-ministro pelo que deixou ao país e pela inspiração que lhe legou.Nesta sessão, que decorreu na Sala da Lareira, participaram ministros e secretários de Estado do atual Governo e vários antigos governantes de Cavaco Silva, como o atual candidato presidencial Luís Marques Mendes, a conselheira de Estado Leonor Beleza ou a antiga líder do PSD Manuela Ferreira Leite.Eduardo Catroga, João de Deus Pinheiro, Teresa Patrício Gouveia, Faria de Oliveira e Mira Amaral foram outros dos convidados da cerimónia.Atrás do púlpito, esteve uma fotografia da tomada de posse de Cavaco Silva, conferida pelo então Presidente da República Ramalho Eanes e onde é também possível ver o seu antecessor na chefia do Governo, o socialista Mário Soares.Aníbal Cavaco Silva foi primeiro-ministro durante 10 anos, entre 1985 e 1995, tendo conquistado duas maiorias absolutas em eleições legislativas. Entre 2006 e 2016 exerceu funções como Presidente da República.Depois da cerimónia de homenagem foi inaugurada uma exposição fotográfica de Rui Ochôa intitulada "Aníbal Cavaco Silva: uma década em imagens - O Primeiro-Ministro que transformou Portugal", que poderá ser visitada em São Bento aos fins de semana.