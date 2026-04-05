Montenegro aparece em vídeo sem cinto de segurança, numa altura em que o Governo apela à segurança rodoviária
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Política

Montenegro aparece em vídeo sem cinto de segurança, numa altura em que o Governo apela à segurança rodoviária

O primeiro-ministro e o seu motorista surgem no filme a infringir a lei, que corresponde a uma contra-ordenação grave do código da estrada.
Carlos Nogueira
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O primeiro-ministro Luís Montenegro foi apanhado em falso num dos vídeos que o Governo tem publicado nas redes sociais para assinalar os dois anos de governação.

Um deles publicado este domingo, 5 de abril, foi filmado no automóvel, onde Montenegro aparece a falar no banco de trás, com o carro em andamento, mas sem sinto de segurança. Aliás, também o seu motorista não usa aquela que é apontada como uma das principais obrigações da segurança rodoviária e que representa uma contra-ordenação grave, que contempla o pagamento de uma multa entre 120 e 300 euros, além de resultar na perda de três pontos na carta de condução.

O caso não passou despercebido aos internautas, uma vez que foram vários os comentários que surgiram na rede social Instagram, a questionarem onde estava o cinto de segurança.

Esta gafe surge precisamente numa altura em que o Governo apela à segurança rodoviária, no âmbito das festas da Páscoa.

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