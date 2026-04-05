Montenegro aparece em vídeo sem cinto de segurança, numa altura em que o Governo apela à segurança rodoviária

O primeiro-ministro Luís Montenegro foi apanhado em falso num dos vídeos que o Governo tem publicado nas redes sociais para assinalar os dois anos de governação.Um deles publicado este domingo, 5 de abril, foi filmado no automóvel, onde Montenegro aparece a falar no banco de trás, com o carro em andamento, mas sem sinto de segurança. Aliás, também o seu motorista não usa aquela que é apontada como uma das principais obrigações da segurança rodoviária e que representa uma contra-ordenação grave, que contempla o pagamento de uma multa entre 120 e 300 euros, além de resultar na perda de três pontos na carta de condução.O caso não passou despercebido aos internautas, uma vez que foram vários os comentários que surgiram na rede social Instagram, a questionarem onde estava o cinto de segurança.Esta gafe surge precisamente numa altura em que o Governo apela à segurança rodoviária, no âmbito das festas da Páscoa.