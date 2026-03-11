Montenegro anuncia que Portugal vai disponibilizar 10% das reservas de petróleo

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou esta quarta-feira, 11 de março, que Portugal vai disponibilizar “em princípio” 10% das reservas estratégicas de petróleo para poder haver mais oferta e maior contenção nos preços dos combustíveis.“Vamos partilhar com vários parceiros à escala internacional aquela que foi uma das conclusões da reunião do G7 e vamos disponibilizar uma parte importante, em princípio 10%, das nossas reservas estratégicas para poder haver mais oferta e maior contenção no preços dos combustíveis”, anunciou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas.Portugal associa-se assim ao acordo dos países membros da Agência Internacional de Energia (AIE) que decidiram esta quata-feira libertar no conjunto nos mercados 400 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas.À saída das jornadas parlamentares do PSD, que terminaram hoje em Caminha, Viana do Castelo, Montenegro, líder do partido, sublinhou que o governo português “está alinhado com aquilo que está a acontecer no âmbito da União Europeia e de outros países”.A este propósito, adiantou que na última reunião com os parceiros europeus em que o ministro das Finanças participou foi pedido que o governo português explicasse “o mecanismo de desconto no ISP para eventualmente se poder aplicar também” noutros países.“É sabido que a Grécia e a Croácia já também tomaram decisões do ponto de vista da contenção do aumento dos preços. E nós estamos a partilhar exatamente aquilo que cada um está a fazer para poder conformar uma estratégia comum que possa de alguma maneira conter os efeitos sobre as famílias e sobre as empresas”, disse.Segundo o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, vão ser disponibilizados para o mercado 400 milhões de barris de petróleo, devido ao encerramento efetivo do estreito de Ormuz.Esta é a sexta vez que a AIE coordena a liberação de reservas estratégicas de petróleo.Com a libertação dos 400 milhões de barris de petróleo, mais do que o dobro da intervenção recorde anterior da agência no início da guerra na Ucrânia, quando libertou 182 milhões de barris de petróleo bruto, pretende-se compensar o abastecimento perdido devido ao encerramento efetivo do estreito de Ormuz..EUA alertam população iraniana para evitar "imediatamente" os portos civis no estreito de Ormuz . Os Estados Unidos e Israel lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.