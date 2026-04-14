Montenegro afirma que lidera um “Governo de concertação” com setores público, social e privado

O primeiro-ministro defendeu esta terça-feira (14) que lidera um “Governo de concertação”, alegando que tem estabelecido compromissos com os setores social e privado e que já assinou 39 acordos com sindicatos da administração pública para valorização do trabalho.Esta posição foi transmitida por Luís Montenegro no discurso que proferiu no encerramento da cerimónia de assinatura de uma adenda ao compromisso de cooperação com o setor solidário e social relativo ao biénio 2025-2026 - uma sessão que se realizou em São Bento e que foi aberta com uma intervenção da ministra Maria Rosário Palma Ramalho.Na sua intervenção, o líder do executivo procurou realçar a capacidade de diálogo e de compromisso do seu Governo desde que iniciou funções.“Valorizamos todos os setores, valorizamos o setor público, valorizamos o setor privado e valorizamos o setor social. Somos um Governo, efetivamente, de concertação”, sustentou.Segundo Luís Montenegro, a sua equipa tem um acordo de concertação com o setor solidário e social do país, “através de parcerias estratégicas, concretas e efetivas”.“Somos um Governo de concertação dentro do nosso próprio setor, porque já concertámos 39 vezes com sindicatos da administração pública - acordos de valorização das condições de trabalho. E também queremos e somos um Governo de concertação com o setor privado, nomeadamente com os trabalhadores portugueses à escala global”, acrescentou. .Reforma da lei laboral. Montenegro ainda espera que “nos próximos dias” se possam "afinar posições"