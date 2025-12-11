Ministério da Defesa estreia o documentário "Recordar o 25 de Novembro" com a presença de Nuno Melo

O Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, marcou presença esta quarta-feira (10) à noite no Cinema São Jorge, em Lisboa, para a estreia oficial do documentário "Recordar o 25 de novembro". A película visa revisitar os momentos decisivos que marcaram a estabilização democrática em Portugal.A obra cinematográfica, com uma duração aproximada de 43 minutos, foca-se nos acontecimentos que sucederam ao "Verão Quente" de 1975. A narrativa acompanha a ação do grupo de militares moderados que, através das operações do 25 de Novembro, procurou colocar um ponto final na instabilidade política da altura, contribuindo decisivamente para a consolidação das conquistas do 25 de Abril de 1974.Produzido pelo próprio Ministério da Defesa Nacional, o documentário integra as iniciativas da Comissão para as comemorações do 50.º aniversário do 25 de Novembro. Para a realização do filme, foi estabelecida uma parceria com a RTP, que cedeu imagens de arquivo da época, permitindo uma reconstrução histórica fiel, segundo comunicado do MDN enviado ao DN.Entre os pontos altos do documentário destacam-se as entrevistas a dez personalidades relevantes da sociedade portuguesa. O principal destaque recai sobre o depoimento do general António Ramalho Eanes, antigo Presidente da República e figura central nos eventos retratados, que analisa o impacto duradouro desta data na sociedade portuguesa.