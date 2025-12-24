Mensagem de Natal. Gouveia e Melo lembra vítimas de violência doméstica e que país precisa "de um rumo claro"

“Neste Natal, reforçamos aquilo que deve orientar todos os dias a nossa missão: as pessoas.” Assim começa a mensagem de Natal do candidato Gouveia e Melo, publicada nas redes sociais neste dia 24 de dezembro. Num vídeo com pouco mais de 1 minuto e 40 segundos, o candidato lembra-se das pessoas “esquecidas” e da importância do cuidado com os outros.“Esta quadra recorda-nos a importância da solidariedade, da justiça e da responsabilidade de cuidarmos uns dos outros, sobretudo dos que enfrentam maiores dificuldades e dos que, muitas vezes, se sentem esquecidos. Acredito profundamente num Portugal coeso, que não se resigna e não deixa ninguém para trás.”Gouveia e Melo lembrou também as vítimas de violência doméstica, um dos crimes com mais registos em Portugal. “Num país que sabe decidir, agir e proteger quem trabalha, quem cria valor, quem cuida e quem constrói o futuro. Num Portugal que protege os mais frágeis, valoriza os jovens, respeita os seus mais velhos e não fecha os olhos à violência que tantas mulheres ainda sofrem dentro de casa. Um país que afirma, sem ambiguidades, que a dignidade humana não se negocia e que a violência nunca é aceitável.”Na mesma mensagem, vinca que o país precisa de um “rumo claro” e lembrou dos portugueses pelo mundo. “Portugal precisa hoje de um rumo claro, de seriedade e de liderança. Neste Natal, deixo-vos uma mensagem de proximidade, de união e de confiança. Aos portugueses espalhados pelo mundo e às famílias que aguardam o regresso dos seus jovens e dos seus familiares, deixo-vos uma palavra de esperança.”Encerrou com um desejo de Feliz Natal. “Queremos, entre nós, a viver, a trabalhar e a fazer crescer Portugal. Desejo a todos um Natal de paz, de solidariedade e de confiança no futuro. Boas festas. Feliz Natal.”.amanda.lima@dn.pt.Debates. Seguro agrega à esquerda mais do que Marques Mendes à direita. Jorge Pinto foi a surpresa.Gouveia e Melo: "Se for eleito Presidente, tudo o que Portugal falhar, eu falho"