Mensagem de Natal. André Ventura celebra "a base dos nossos valores, da nossa cultura enquanto país"

Na mensagem de Natal, André Ventura exaltou a "base dos nossos valores, da nossa cultura enquanto país". O vídeo de quase dois minutos foi partilhado nas redes sociais do candidato presidencial. "Queria desejar-vos a todos um santo e Feliz Natal. Um santo e Feliz Natal para vocês, para as vossas famílias, que sejam uma quadra de amor, de união, de família e de felicidade. Nesta altura celebramos também a base dos nossos valores, da nossa cultura enquanto país", começou por dizer.Segundo o líder do Chega, o Natal é a "celebração do menino que nasce", numa referência ao menino Jesus. "Não devemos ter vergonha dela, devemos orgulhar-nos dela, devemos celebrá-la com felicidade. Celebramos o menino que nasce, o menino que fez a base de toda a nossa cultura e toda a nossa civilização. Não devemos deixar que nada nem ninguém ponha em causa isto que acreditamos e a base da nossa civilização".A mensagem foi gravada num presépio e destacou os valores da Europa. "Por isto, este menino deve estar no presépio e deve estar como base daquilo que acreditamos, da família, do sagrado, que continua a marcar este país e este continente em que vivemos. Por isto, queremos continuar a viver num país e numa Europa que estamos. Queremos continuar a viver num país e numa Europa de valores, dos bons valores em que as nossas famílias nos educaram".André Ventura também agradeceu aos agentes de segurança. "Eu queria agradecer também a todos aqueles que garantem e permitem que temos o Natal em família e em segurança. A todos, desde a defesa à segurança, passando pela saúde e pelos transportes. A todos aqueles que garantem que nós podemos ter todos o Natal em segurança. A estes um devido agradecimento".Recordou também todos que o acompanham e citou que "muita coisa está errada" em Portugal. [Agradeço] a todos, a todos os que me têm acompanhado, a todos os que nos têm lutado ao nosso lado, queríamos desejar especialmente votos de uma quadra muito, muito, muito feliz, com muito amor, muita unidade. E num mundo e num país em que tanta coisa está errada, em que muitas vezes parece que os valores estão de pernas para o ar e está tudo trocado, que este Natal seja de luz".Encerrou a mensagem a dizer que o Natal é "luz na escuridão". "Porque o Natal é luz na escuridão. Desejo-vos a todos um santo Natal e a vossas famílias, com muita luz, muito amor, muito carinho, com muita, muita esperança".. amanda.lima@dn.pt.Mensagem de Natal. Gouveia e Melo lembra vítimas de violência doméstica e que país precisa "de um rumo claro".Selfies, gémeas, críticas e avaliação dos últimos anos. A última Ginja de Natal de Marcelo como Presidente