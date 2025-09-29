Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão
A líder da Iniciativa Liberal, Mariana LeitãoRODRIGO ANTUNES/LUSA
Política

Mariana Leitão diz que IL vai votar a favor da nova lei de estrangeiros na terça-feira

Proposta “não terá objeção” dos liberais e, “em princípio”, terá “voto favorável”. “É urgente que entre em vigor, para garantirmos que a imigração é regulada", afirmou a líder da IL.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A líder da Iniciativa Liberal (IL) afirmou esta segunda-feira, 29 de setembro, que o partido deverá votar favoravelmente a proposta de revisão da lei de estrangeiros, na terça-feira, por considerar que o novo diploma ultrapassa as dúvidas do Tribunal Constitucional.

Trata-se de um “tema já amplamente discutido na Assembleia da República, sabemos que o Governo pecou por não ter resolvido parte dos problemas, que está a tentar resolver agora, em que culminou no chumbo por parte do Tribunal Constitucional”, afirmou Mariana Leitão, falando aos jornalistas, à margem de uma ação de pré-campanha para as autárquicas de outubro, em Oeiras.

A reapreciação da lei de estrangeiros, após o chumbo em agosto pelo Tribunal Constitucional, será feita na terça-feira de manhã e Mariana Leitão considera que foi feito um “caminho no sentido de corrigir alguns dos alertas”.

A líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão
Chega diz que vai negociar com PSD lei de estrangeiros para garantir aprovação das alterações

O novo diploma admite, nalguns casos, prazos mais curtos de residência para os pedidos de reagrupamento familiar de estrangeiros, a principal crítica dos juízes, pelo que a proposta “não terá objeção” dos liberais e, “em princípio”, o “voto favorável”.

“É urgente que entre em vigor, para garantirmos que a imigração é regulada, tem regras para, não só garantimos a sustentabilidade do nosso país, dos serviços públicos, mas também a dignidade das pessoas que querem entrar e que querem, obviamente, também ter previsibilidade com o que é que podem contar”, acrescentou Mariana Leitão.

Por isso, “é óbvio que queremos que esta lei entre em vigor rapidamente e colaboraremos nesse sentido”, acrescentou.

Trata-se de uma “lei urgente que deve entrar em vigor rapidamente e grande parte dos problemas levantados pelo Tribunal Constitucional ficam já resolvidos nesta nova versão que o Governo apresentou”, resumiu a líder da IL.

A líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão
Marcelo diz que “provavelmente” irá promulgar nova versão da lei de estrangeiros se for aprovada no parlamento
Iniciativa Liberal
Mariana Leitão
Lei de estrangeiros

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt